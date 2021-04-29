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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Уфимец обратился к главе Следкома РФ с просьбой расследовать смерть отца

ОБЩЕСТВО

Уфимец обратился к главе Следственного комитета России с просьбой разобраться в обстоятельствах смерти близкого человека.

Отец мужчины погиб в 2019 году, он работал электромонтером станционного оборудования телефонной связи энергетического цеха АО «Бурибаевский ГОК».

В день смерти он и его коллега были направлены на объект для установки камеры видеонаблюдения.

Коллега, выполнявший работы на высоте, увидел, как мужчина упал на землю. Несмотря на оказание первой помощи, мужчина скончался.

В ходе судебно-медицинской экспертизы установлено, что смерть наступила в результате поражения электричеством.

Уфимец сообщил, что до настоящего времени не установлено, при каких обстоятельствах его отец получил поражение электричеством, а виновные не понесли установленной законом ответственности.

Председатель СК России, заслушав доклад, поручил передать уголовное дело для дальнейшего расследования другому следователю, у которого есть опыт расследования аналогичных происшествий, а также направить материалы уголовного дела для производства необходимых судебных экспертиз в Судебно-экспертный центр СК России. Ход расследования уголовного дела глава ведомства поставил на контроль.

 

ИА «Башинформ»

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