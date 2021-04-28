Фото: Розалия Валеева Минсельхоз России разработал новые правила ветеринарно-санитарной экспертизы яиц Фото: Розалия Валеева

Минсельхоз подготовил современные правила проведения ветеринарно-санитарной экспертизы яиц.

Проект приказа представлен для публичного обсуждения на федеральном портале проектов правовых актов.

Предполагается, что новые правила вступят в силу с 1 марта 2022 года и будут действовать до 1 марта 2028 года. Согласно информации из проекта документа, экспертиза назначается по заявлению владельца партии, ей подлежат яйца промышленного производства и продукция для продажи на рынках.

В настоящее время специалисты ветеринарных станций пользуются нормами документа, принятого в 1981 году. Новые правила содержат актуальные требования к экспертизе яиц. В частности, должна проверяться правильность оформления ветеринарно-сопроводительных документов на партию товара, наличие маркировки, целостность упаковки.

Новыми правилами регламентируется соблюдение сроков выведения из организма птиц ветпрепаратов. Помимо этого, яйца тестируют на вкус и запах, состояние скорлупы, ее цвет, чистоту и крепость, проверяется масса яиц, подвижность и высота воздушной камеры (пуги). Также путем просвечивания отслеживается состояние и положение желтка, плотность и цвет белка, продукция проверяется на предмет содержания в ней токсичных элементов, сообщает журнал «Ветеринария и жизнь».

В проекте указано, что яйца с пищевыми пороками к продаже не допускаются. Их можно использовать в промышленной переработке: для изготовления хлебобулочных изделий, на яичный порошок или кормовую продукцию. Яйца с техническими пороками должны утилизироваться. Кроме того, к продаже не допускаются утиные и гусиные яйца. Их можно использовать только в промышленной переработке для изготовления хлебобулочных и кондитерских изделий при условии, что выпекаться такая продукция будет при температуре не ниже 98 градусов.