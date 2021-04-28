Фото: Валерий Шахов В Башкирии ожидается порывистый ветер Фото: Валерий Шахов

Днем 29 апреля в Башкирии ожидаются порывы ветра до 17 метров в секунду, предупредили в Главном управлении МЧС по Башкирии, ссылаясь на данные Башгидромета.

С 20 часов 28 апреля до 20 часов 29 апреля в регионе прогнозируется облачная погода с прояснениями. Местами пройдет небольшой дождь. Ветер юго-западный, западный 7-12 метров в секунду, местами порывы до 17 метров в секунду.

Температура воздуха ночью +4,-1°, днем — плюс 10-15 градусов.

На автодорогах видимость хорошая.

В столице Башкирии в ближайшие сутки будет облачно, с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-западный, западный 7-12 метров в секунду.

Температура воздуха ночью — плюс 2-4 градуса, днем от 12 до 14 градусов тепла.