Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 74.95 ↑

EUR 90.46 ↓

28 апреля Среда

Уфа   °

Молния
Паводок на 28 апреля: уровень р. Белая у г. Уфы 432 см (-43), р. Уфы у п. Шакша 418 см (-37), р. Демы у д. Бочкаревки 612 см (-19)
До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Песков прокомментировал снятие российского флага на ЧМ по шашкам с участием Тансыккужиной

ПОЛИТИКА
Фото: ТАСС

Песков прокомментировал снятие российского флага на ЧМ по шашкам с участием Тансыккужиной Фото: ТАСС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал досадным происшествием инцидент со снятием российского флага во время матча за звание чемпионки мира по шашкам. Матчевое противостояние в борьбе за мировую корону по международным шашкам проходит с 23 апреля по 3 мая в Польше.

Уфимская шашистка Тамара Тансыккужина является действующей чемпионкой мира, претендентка на титул – полька Наталия Садовска. Инцидент произошел во вторник во время четвертого раунда противостояния и попал на видео. На столе рядом с обеими участницами стояли флаги стран, которые они представляют. Во время игры к столу подошел мужчина. Он убрал с него российский флаг, а также отклеил табличку с изображением триколора.

Россиянка после четырех раундов уступает в противостоянии со счетом 16:32.

«Это очень досадное происшествие, но, насколько я знаю, председатель соответствующей федерации уже принес свои извинения, поэтому я думаю, что нужно этот случай считать исчерпанным... Я знаю, что наша спортсменка проиграла в этом матче и, конечно, я думаю, что ее проигрыш во многом связан с этим пришествием», — приводит слова Пескова агентство РИА Новости.

«То, что сняли флаг во время игры, было полной неожиданностью. Главный судья отказался делать это во время игры. Организаторы вынуждены были делать это под давлением. Так они мне объяснили после игры», — заявила после матча шестикратная чемпионка мира Тамара Тансыккужина изданию «Спорт – экспресс».

Главная претензия была в том, что флаг был снят именно во время партии, когда спортсмены были сконцентрированы. И, как видно на видео, именно после снятия флага россиянка отвлеклась на возникшую ситуацию.

 

ИА «Башинформ»

Теги: Чемпионат мира по шашкам
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
Новые льготы по транспортному налогу ввели в Башкирии
Новые льготы по транспортному налогу ввели в Башкирии. Соответствующий закон принят депутатами Госсобрания республики на апрельском пленарном заседании.
Коронавирус в Башкирии: Зараженных почти 35 тысяч, 438 – умерли; знак отличия для привитых
В Башкирии пункты вакцинации от новой коронавирусной инфекции будут работать в майские праздники без выходных. Стало известно, что может усилить иммунный
В Уфе на востребованном маршруте повысят стоимость проезда
В Уфе подорожает проезд на автобусном маршруте общественного транспорта №277. ﻿Об этом сообщили в администрации Уфы. Стоимость проезда повысится с 4 ма
Жители Башкирии смогут увидеть Суперлуну
В ночь полнолуния, с 27 на 28 апреля, небо украсит Суперлуна. Над восточным горизонтом «большая» полная Луна взойдет в 21 час 11 минут по уфимскому време
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть