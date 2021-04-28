Фото: ТАСС Песков прокомментировал снятие российского флага на ЧМ по шашкам с участием Тансыккужиной Фото: ТАСС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал досадным происшествием инцидент со снятием российского флага во время матча за звание чемпионки мира по шашкам. Матчевое противостояние в борьбе за мировую корону по международным шашкам проходит с 23 апреля по 3 мая в Польше.

Уфимская шашистка Тамара Тансыккужина является действующей чемпионкой мира, претендентка на титул – полька Наталия Садовска. Инцидент произошел во вторник во время четвертого раунда противостояния и попал на видео. На столе рядом с обеими участницами стояли флаги стран, которые они представляют. Во время игры к столу подошел мужчина. Он убрал с него российский флаг, а также отклеил табличку с изображением триколора.

Россиянка после четырех раундов уступает в противостоянии со счетом 16:32.

«Это очень досадное происшествие, но, насколько я знаю, председатель соответствующей федерации уже принес свои извинения, поэтому я думаю, что нужно этот случай считать исчерпанным... Я знаю, что наша спортсменка проиграла в этом матче и, конечно, я думаю, что ее проигрыш во многом связан с этим пришествием», — приводит слова Пескова агентство РИА Новости.

«То, что сняли флаг во время игры, было полной неожиданностью. Главный судья отказался делать это во время игры. Организаторы вынуждены были делать это под давлением. Так они мне объяснили после игры», — заявила после матча шестикратная чемпионка мира Тамара Тансыккужина изданию «Спорт – экспресс».

Главная претензия была в том, что флаг был снят именно во время партии, когда спортсмены были сконцентрированы. И, как видно на видео, именно после снятия флага россиянка отвлеклась на возникшую ситуацию.