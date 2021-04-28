Фото: Олег Яровиков В Уфе запустят праздничный салют Фото: Олег Яровиков

В Уфе 1 мая на площади имени Ленина состоится праздничный салют.

Напомним, 2 июля прошлого года Владимир Путин подписал указ о присвоении почетного звания «Город трудовой доблести» 20 российским городам, куда вошла столица Башкирии.

Согласно закону, в городе, удостоенном звания, проводятся публичные мероприятия и праздничные салюты 1, 9 мая, а также в День города.

Начало салюта в 23:00.

Уфимцев и гостей города призывают иметь при себе маски и соблюдать социальную дистанцию.