Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 74.95 ↑

EUR 90.46 ↓

28 апреля Среда

Уфа   °

Молния
Паводок на 28 апреля: уровень р. Белая у г. Уфы 432 см (-43), р. Уфы у п. Шакша 418 см (-37), р. Демы у д. Бочкаревки 612 см (-19)
До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Уфе запустят праздничный салют

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

В Уфе запустят праздничный салют Фото: Олег Яровиков

В Уфе 1 мая на площади имени Ленина состоится праздничный салют.

Напомним, 2 июля прошлого года Владимир Путин подписал указ о присвоении почетного звания «Город трудовой доблести» 20 российским городам, куда вошла столица Башкирии.

Согласно закону, в городе, удостоенном звания, проводятся публичные мероприятия и праздничные салюты 1, 9 мая, а также в День города.

Начало салюта в 23:00.

Уфимцев и гостей города призывают иметь при себе маски и соблюдать социальную дистанцию.

 

ИА «Башинформ»

Теги: салют
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
Новые льготы по транспортному налогу ввели в Башкирии
Новые льготы по транспортному налогу ввели в Башкирии. Соответствующий закон принят депутатами Госсобрания республики на апрельском пленарном заседании.
Коронавирус в Башкирии: Зараженных почти 35 тысяч, 438 – умерли; знак отличия для привитых
В Башкирии пункты вакцинации от новой коронавирусной инфекции будут работать в майские праздники без выходных. Стало известно, что может усилить иммунный
В Уфе на востребованном маршруте повысят стоимость проезда
В Уфе подорожает проезд на автобусном маршруте общественного транспорта №277. ﻿Об этом сообщили в администрации Уфы. Стоимость проезда повысится с 4 ма
Жители Башкирии смогут увидеть Суперлуну
В ночь полнолуния, с 27 на 28 апреля, небо украсит Суперлуна. Над восточным горизонтом «большая» полная Луна взойдет в 21 час 11 минут по уфимскому време
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть