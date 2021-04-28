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Участников нацпроекта «Производительность труда» Башкирии приглашают к участию в конкурсе

ОБЩЕСТВО

Предприятия-участники национального проекта «Производительность труда» Башкирии приглашают к участию в конкурсе Федерального центра компетенций в сфере производительности труда.

Как сообщили в пресс-службе Минэкономразвития региона, в этом году представлены две номинации: «Лучшая практика повышения производительности труда» и «Лучшее предложение по улучшению».

«Предприятия Башкирии смогут представить описание одного или нескольких эффективных решений по сокращению потерь в производственных и непроизводственных процессах, позволивших добиться повышения операционной эффективности и производительности труда в продуктовом потоке или в его части», — пояснил первый замминистра экономического развития и инвестиционной политики РБ Айрат Фахретдинов.
По его словам, критериями оценки предложений по улучшениям станут скорость реализации, срок окупаемости затрат, годовой экономический эффект, возможность тиражирования и оригинальность решения.

Целью масштабного конкурса – бОльшая доступность информации о существующих практиках повышения производительности труда и производственной эффективности для использования их предприятиями-участниками нацпроекта.

Церемония награждения состоится на пленарном заседании III федерального форума «Производительность 360», который пройдет с 15 по 16 июня в Нижнем Новгороде.

Получить полную информацию о конкурсе можно здесь.

Нацпроект «Производительность труда» утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году.

Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда (ФЦК) является оператором этого национального проекта.

Основная задача проекта – обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики России не ниже, чем на 5% в год к 2024 году за счет внедрения культуры бережливого производства.

Кроме того, нацпроект призван определить интерес бизнеса к проблеме роста производительности труда, формированию продукта и рынка услуг по повышению производительности труда в стране.

К участию в проекте планируется привлечь более 6,3 тысячи предприятий в 85 субъектах страны.

 

Галина Бахшиева

Теги: нацпроект, производительность труда
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