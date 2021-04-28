В Уфе на должность председателя УФИЦ РАН назначен финалист конкурса «Лидеры России»

Доктор химических наук, профессор, заслуженный деятель науки Республики Башкортостан, финалист трека «Наука» третьего конкурса «Лидеры России» Вадим Захаров назначен председателем Уфимского федерального исследовательского центра Российской академии наук.

Профессор, лауреат премии Правительства России и Республики Башкортостан в новой должности планирует совершенствовать организационную структуру исследовательского центра, созданного более трех лет в форме присоединения отдельных научно-исследовательских институтов, в том числе и поликлиники. По словам Захарова, с того момента организация функционирует в форме «замороженной на стадии объединения» управленческой структуры. Также он планирует развивать электронную среду с цифровизацией максимального количества ключевых процессов.

Свой профессиональный путь председатель УФИЦ РАН начал в 2004 году с должности профессора кафедры высокомолекулярных соединений и общей химической технологии БашГУ. С 2012 года до настоящего назначения занимал должность проректора по научной и инновационной работе БашГУ.

В 2020 году Вадим Захаров стал финалистом специализации «Наука» третьего конкурса «Лидеры России».

«Конкурс «Лидеры России» является своего рода зеркалом, глядя в которое каждый человек может оценить свой управленческий потенциал, а специализации конкурса позволяют существенно повысить качество этого анализа ввиду учета специфики профессиональной деятельности в различных областях. Участие в конкурсе мне лично позволило проанализировать результаты внешней оценки (тестирование, проектная работа, экспертная оценка и т.д.) моих управленческих компетенций, определить для дальнейшей проработки слабые места», – сказал Вадим Захаров.

«Лидеры России» – открытый конкурс для руководителей, формирующий сообщество лидеров. Цель конкурса – выявление, развитие и поддержка перспективных руководителей, обладающих лидерскими качествами и управленческими компетенциями. Конкурсный отбор участников проводится на основе многоступенчатой системы отбора.

Что касается дальнейшего развития карьеры полуфиналистов и финалистов «Лидеров России» предыдущих лет, то на сегодняшний момент известно про назначение начальником управления Главы РБ по вопросам государственной службы и кадровой политики Татьяны Саенко. Также известно про победителя конкурса «Лидеров России», уроженца Башкортостана Арсена Аюпова — он стал участником специальной программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС.

Среди «Лидеров Башкортостана» назначение получили Артур Курманов, он стал заместителем генерального директора по развитию в АО «Башкиравтодор», и Люция Юлуева, она стала директором фонда содействия гражданскому обществу.