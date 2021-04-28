Фото: Правительство РБ В Башкирии для изучения родных языков есть все необходимые ресурсы - Азат Бадранов Фото: Правительство РБ

В Правительстве Башкортостана прошел круглый стол по вопросам реализации государственной языковой политики в системе образования республики. В мероприятии приняли участие представители прокуратуры, администрации Главы РБ, Министерства образования РБ, мэрии Уфы, Всемирного курултая башкир, а также республиканской комиссии родителей при ВКБ.

Как отметил вице-премьер Правительства Азат Бадранов, в настоящее время в республике созданы необходимые условия для изучения государственного языка Российской Федерации, государственных языков республики, а также родных языков Российской Федерации. Вместе с тем, от родителей обучающихся продолжают поступать обращения, касающиеся реализации их прав в области изучения родных языков. Азат Бадранов подчеркнул, что языковая политика — это тонкая материя, от которой зависит межнациональная гармония в полиэтничном обществе. Поэтому в образовательной среде политизация этого вопроса недопустима. По словам вице-премьера, система образования республики должна в полной мере удовлетворять потребностям ее жителей на изучение родных языков – для этого есть все необходимые ресурсы и законодательная основа.

Как сообщила председатель президиума Всемирного курултая башкир Эльвира Аиткулова, в настоящее время встречаются случаи, когда конституционное право на изучение родных языков игнорируется, несмотря на подачу родителями заявлений на их изучение. Для решения этой проблемы участники круглого стола пришли к выводу о необходимости обращения в органы прокуратуры в случае, если среди образовательных учреждений наблюдается игнорирование родительского запроса. В федеральном законодательстве четко прописана норма о том, что изучение родного языка осуществляется по заявлению родителей (законных представителей). Случаи отказа предоставлять возможность обучения на родном языке со ссылкой на малое число заявлений являются недопустимыми.

В ходе круглого стола были также рассмотрены различные подходы изучения родных языков, включая сетевое взаимодействие. Например, школьнику из Москвы обеспечиваются онлайн уроки по родному башкирскому или татарскому языку путем сотрудничества со школой из Татарстана или Башкортостана – такой инструментарий особенно актуален для выходцев из республики, проживающих в других регионах.

В завершение встречи была отмечена необходимость объединить силы исполнительных органов власти, прокуратуры, общественных организаций для того, чтобы соблюдались все нормы закона и обеспечивались интересы всех заинтересованных сторон в вопросах изучения родных языков.