Фото: ИА «Башинформ» Ко Дню работников скорой медицинской помощи: в СМП Башкирии трудятся 2,3 тысячи медиков Фото: ИА «Башинформ»

Сегодня, 28 апреля, отмечается День работников скорой медицинской помощи, именно эта дата считается днем рождения службы скорой медицинской помощи в России.

Свою историю станция скорой медицинской помощи Уфы начала с 1 января 1923 года. В центральной амбулатории и входящем в нее центропункте по скорой и неотложной помощи в то время работало 26 человек, два конных легковых экипажа, дежурили ежесуточно врач и фельдшер.

Сегодня станция скорой медицинской помощи является самостоятельным медицинским учреждением. Служба СМП в РБ представлена двумя станциями, четырьмя межмуниципальными отделениями и 39 отделениями при больницах, а также двумя специализированными отделениями в психиатрических больницах Уфы и Стерлитамака.

В настоящее время в службе скорой медицинской помощи трудятся около 2 365 человек, из них 158 врачей, 2207 среднего медицинского персонала.

В целях совершенствования работы сформированы Единые дежурно-диспетчерские службы вызова скорой медицинской помощи в пяти из десяти медицинских округах РБ: Центральном, Нефтекамском и Месягутовском, Сибайском и Белорецком. Организацию диспетчерских служб в оставшихся пяти медицинских округах планируется завершить до 2023 года.

Для организации централизованного контроля за своевременностью исполнения вызовов скорой медицинской помощи на базе Республиканской станции скорой медицинской помощи и центра медицины катастроф создан Единый диспетчерский центр мониторинга.

Выездные бригады «скорой» используют в работе санитарные автомашины, развивается санитарная авиация — все оснащены полным набором медицинского оборудования и инвентаря, необходимого для оказания экстренной медицинской помощи и интенсивной терапии.

За прошлый год количество обращений в службу СМП РБ составило 2 033 662, или 505,6 на 1000 населения.