Фото: ИА «Башинформ» В Госкомитете по ЧС Башкирии рассказали, стоит ли ожидать второго пика паводка Фото: ИА «Башинформ»

28 апреля на брифинге по ситуации с паводком в Башкирии представители ГУ МЧС РФ по РБ и республиканского Госкомитета по чрезвычайным ситуациям обсудили возможность наступления второго пика паводка.

Как отметил заместитель председателя Госкомитета республики по ЧС Кирилл Первов, для предотвращения второго пика паводка подготовлены водохранилища. По его словам, большие свободные объёмы на Павловском (4 метра) и Юмагузинском (10 метров) водохранилищах предусмотрены для сдерживания очередного пика фазы водного режима рек.

«Поэтому, даже если будут происходить таяния остатков снега или какие-либо дождевые явления, мы сможем этими водохранилищами пики предотвратить. И значительных подтоплений как в районе Уфы, так и в других населённых пунктах не будет», — сказал Кирилл Первов.