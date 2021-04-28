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Паводок на 28 апреля: уровень р. Белая у г. Уфы 432 см (-43), р. Уфы у п. Шакша 418 см (-37), р. Демы у д. Бочкаревки 612 см (-19)
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В Госкомитете по ЧС Башкирии рассказали, стоит ли ожидать второго пика паводка

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Госкомитете по ЧС Башкирии рассказали, стоит ли ожидать второго пика паводка Фото: ИА «Башинформ»

28 апреля на брифинге по ситуации с паводком в Башкирии представители ГУ МЧС РФ по РБ и республиканского Госкомитета по чрезвычайным ситуациям обсудили возможность наступления второго пика паводка.

Как отметил заместитель председателя Госкомитета республики по ЧС Кирилл Первов, для предотвращения второго пика паводка подготовлены водохранилища. По его словам, большие свободные объёмы на Павловском (4 метра) и Юмагузинском (10 метров) водохранилищах предусмотрены для сдерживания очередного пика фазы водного режима рек.

«Поэтому, даже если будут происходить таяния остатков снега или какие-либо дождевые явления, мы сможем этими водохранилищами пики предотвратить. И значительных подтоплений как в районе Уфы, так и в других населённых пунктах не будет», — сказал Кирилл Первов.
Ранее сообщалось, что ﻿в Башкирии на подтопленных территориях остаются 87 человек, в том числе 13 детей. На контроле спасателей остаются 16 ситуаций с подтоплениями в трех муниципалитетах, сообщил заместитель начальника Главного Управления МЧС России по республике Ильдар Саетгареев.

 

ИА «Башинформ»

Теги: паводок
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