В Башкирии медвежонок пришел к людям во двор за помощью
В Башкирии медвежонок пришел к людям во двор за помощью Фото: скриншот видео
Маленький медведь пришел во двор к людям в селе Кананикольское Зилаирского района.
Как сообщает газета «Ауыл уттары», медвежонок выглядел обессиленным, но к себе не подпускал. Когда его поймали, он рычал и отбивался.
«Теперь гостеприимные хозяева решают, что же с ним делать? Видимо, мать медвежонка убили браконьеры и он остался один», — пишет газета.
Ранее «Башинформ» сообщал, что в Караидельском районе Башкирии 22 апреля медведь напал на работника транспортной компании. По некоторым данным, двое сотрудников ехали на базу в деревню Нагретдиново, когда заметили косолапого. Они вышли из машины, чтобы разглядеть медведя.