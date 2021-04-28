Фото: скриншот видео В Башкирии медвежонок пришел к людям во двор за помощью Фото: скриншот видео

Маленький медведь пришел во двор к людям в селе Кананикольское Зилаирского района.

Как сообщает газета «Ауыл уттары», медвежонок выглядел обессиленным, но к себе не подпускал. Когда его поймали, он рычал и отбивался.

«Теперь гостеприимные хозяева решают, что же с ним делать? Видимо, мать медвежонка убили браконьеры и он остался один», — пишет газета.

Ранее «Башинформ» сообщал, что ﻿в Караидельском районе Башкирии 22 апреля медведь напал на работника транспортной компании. По некоторым данным, двое сотрудников ехали на базу в деревню Нагретдиново, когда заметили косолапого. Они вышли из машины, чтобы разглядеть медведя.