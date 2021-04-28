В Уфе водителей могут арестовать на 15 суток за чрезмерную тонировку автомобиля

В Уфе сотрудники Госавтоинспекции проводят профилактические мероприятия по выявлению нарушений светопропускаемости автомобильных стёкол.

В настоящее время за управление автомобилем, на котором установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств, было составлено более двух тысяч административных материалов.

Кроме того, 18 водителей были привлечены к административной ответственности по статье 19.3 КоАП «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции». Данные водители отказывались снять тонировку на месте, сообщили в ОГИБДД Управления МВД России по городу Уфе.

Если светопропускание ветрового стекла менее 75%, а передних боковых стекол — менее 70% водителю может грозить штраф в размере от двух до четырех тысяч рублей или административный арест до 15 суток.

В 2017 году автолюбители просили главного госавтоинспектора региона Динара Гильмутдинова разрешить тонировку. Они мотивировали это тем, что солнце слепит глаза.

«Друзья! А между тем, задумайтесь: самолеты летают высоко в небе! Капитан воздушного судна еще ближе к солнцу, чем автомобилист. Тем не менее, я ни разу в жизни не видел тонированного самолета», — написал начальник УГИБДД МВД по РБ на своей странице в соцсетях.