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В Башкирии за неделю выездные бригады врачей обследовали шесть тысяч человек

ОБЩЕСТВО

За неделю акции "Здоровая республика — здоровый регион" в деревнях обследовано более шести тысяч человек.

Передвижные центры здоровья и ФАПы, флюорографы и маммографы, диагностические центры Республиканской клинической больницы им.Г.Г.Куватова и Республиканского кардиологического центра, модуль Республиканской стоматологической поликлиники переезжают из района в район, чтобы у жителей дальних деревень и сел была возможность проконсультироваться о опытных врачей.

По данным на 27 апреля, с начала проведения акции осмотрено 6027 человек, выявлено 39 социально-значимых заболеваний и один инфаркт миокарда.

Все граждане с подозрением либо выявлением социально-значимых заболеваний были направлены на дообследование для уточнения диагноза, лечения и взяты на контроль.

Сформированные бригады продолжают свою работу в шести районах согласно графику:

Уфимский маршрут – с 26 по 27 апреля в селе Благовещенка и с 28 по 30 апреля в селе Валентиновка Архангельского района;

Дуванский маршрут – с 26 по 30 апреля в Насибаш Салаватского района;

Нефтекамский маршрут – на текущей неделе работает в Мишкинском районе (28 апреля в д.Малонакаряково и с 29 по 30 апреля в д.Большесухоязово);

Октябрьский маршрут – продолжает свою работу в Буздякском районе (с 28 по 30 апреля в селе Гафури);

Стерлитамакский маршрут – на текущей неделе продолжает работу в Аургазинском районе (с 28 по 30 апреля в деревне Наумкино);

Белорецкий маршрут – продолжает работу в Белорецком районе (с 28 по 29 апреля в селе Верхний Авзян и 30 апреля в деревне Кагарманово).

В рамках акции «Здоровая республика – здоровый регион» 389 человек завершили первый этап вакцинации.

Записываться к врачу не надо – прием ведётся в порядке «живой очереди».

Подробный график остановки и нахождения «автопоезда здоровья» опубликован на официальном сайте Минздрава Башкирии.

 

ИА «Башинформ»

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