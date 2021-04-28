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Эксперты в мае прогнозируют рост ДТП, совершенных пьяными водителями

ОБЩЕСТВО

Эксперты страховых компаний в мае прогнозируют рост аварий, которые могут произойти по вине пьяных водителей.

В 2020 году в России 15600 ДТП произошло по вине водителей в состоянии опьянения, погибли 4347 человек.

Рост числа «нетрезвых» ДТП начинается в мае, а пик, по данным за 2020 год, приходится на середину лета.

В июле прошлого года более 1,8 тысяч аварий произошли с участием водителей в состоянии опьянения.

Информация о том, что у человека есть история «нетрезвого» вождения, фиксируется страховой компанией. Согласно правилам всех страховых компаний, если страхователь находился в состоянии опьянения во время ДТП, это неизбежно приведет к увеличению цены полиса для него в будущем, а иногда – к отказу страховой компании в выплате.

Так, в автокаско возмещение за повреждения автомобиля, нанесенные водителем в нетрезвом виде, не выплачивается.

По ОСАГО все страховые компании производят выплату потерпевшему даже в случае, если страхователь-виновник ДТП находился в состоянии опьянения, но при этом имеют право взыскать с виновника выплаченную сумму в порядке регресса.

Кроме того, в дальнейшем полис ОСАГО обойдется ему дороже из-за применения коэффициента нарушений, повышения базовой ставки и коэффициента бонус-малус (КМБ). Если потерпевший в ДТП был в состоянии опьянения, страховая компания выплатит возмещение.

Но при оформлении нового полиса ОСАГО возможно повышение базовой ставки.

 

ИА «Башинформ»

Теги: полис, вождение в нетрезвом виде
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