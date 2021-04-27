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Константин Толкачев принял участие в заседании Совета законодателей России

ПОЛИТИКА
Фото: сайт Госдумы РФ

Фото: сайт Госдумы РФ

Председатель Государственного Собрания – Курултая Башкортостана Константин Толкачев сегодня принял участие в заседании Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании.

Мероприятие прошло в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге с участием председателя Государственной Думы Вячеслава Володина и председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.

«Повестка заседания полностью соответствовала тем приоритетам, которые стоят сегодня перед страной. Пандемия коронавируса стала вызовом для всего мира и привела к снижению темпов роста экономики во многих странах, в том числе и в России. Сейчас необходимо сделать все не только для восстановления экономики, но и для решения большого количества социальных проблем, вызванных последствиями пандемии. От того, насколько быстро и успешно мы с этим справимся, будет зависеть развитие каждого отдельного региона, а том числе нашей республики. В свою очередь ключевые тезисы Послания Президента сосредоточены на экономических и социальных проблемах, вызванных пандемией, предлагают конкретные пути их решения», — прокомментировал Константин Толкачев.

Председатель Государственного Собрания – Курултая отметил также, что в ходе пленарного заседания Совета законодателей обсуждался вопрос бюджетной обеспеченности регионов.

«Эта проблема также обрела особую актуальность в условиях неблагоприятной экономической ситуации, вызванной пандемией, – сказал Константин Толкачев. – Собственные доходы многих регионов упали. И в конечном счете это сказывается на социальной защищенности наших граждан, качестве медицинских услуг, образования, на многом другом. Средств для развития на местах стало значительно меньше с началом пандемии. Необходимо решение вопроса в том числе путем поддержки регионов из федерального центра и перераспределения субвенций между отдельными регионами. Вопрос бюджетной обеспеченности на местах федеральные парламентарии намерены обсудить завтра на встрече с Председателем Правительства России Михаилом Мишустиным».

По окончании пленарного заседания состоялась встреча Совета законодателей с Президентом России Владимиром Путиным. Глава государства обозначил механизмы достижения тех целей, которые ранее им были намечены в Послании Федеральному Собранию.

«Ряд наиболее важных инициатив Послания нацелены на комплексное и сбалансированное развитие регионов, укрепление их финансовой базы, – прокомментировал выступление Президента Константин Толкачев. – Успех во многом при этом будет зависеть от эффективного законодательного сопровождения. Также потребуется постоянный парламентский контроль. Особенно важно скоординировать законотворческие планы Федерального Собрания и региональных парламентов по реализации основных положений Послания. Кроме того, необходимо выстроить конструктивный диалог в органами исполнительной власти».

 

Азат Гиззатуллин

Теги: Совет законодателей, Константин Толкачев
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