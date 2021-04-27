Фото: фото с места событий В Башкирии в деревнях стаи бездомных собак нападают на мелких животных и птицу Фото: фото с места событий

В одном из хозяйств деревни Ушаково Уфимского района в ночь на 27 апреля произошло нападение на курятник. Как сообщили хозяева птичника, зарезаны семнадцать птиц. Жители деревни связывают случившееся с расплодившимися в населенном пункте бездомными собаками, так как неоднократно наблюдали стаю около домов и даже в собственных дворах.

Случай это не первый. Нападения на хозяйства случались и раньше, погибали десятки птиц. Жители обращались и в полицию, и в службу отлова – пока безрезультатно. Виновных в разорении птичников установить не удалось. Отловить собак не получается.

Бездомные собаки живут в деревне не первый год, их численность увеличивается. Неоднократно происходили нападения на мелких домашних животных, кошек. Как признаются местные жители, после трагического случая в Учалинском районе, когда стая собак убила 4-х летнего мальчика, стало страшно выпускать во двор детей.

Ранее «Башинформ» сообщал, что по данным МВД в 2020 году было зарегистрировано 251 нападение собак на людей, это в 2,5 раза больше, чем в 2019 году.

По данным Управления ветеринарии РБ, в Башкирии насчитывается около 150 тысяч собак, из которых 100 тысяч или 66% — бродячие. До вступления в силу нового закона по заявкам жителей и при плановых рейдах в республике ежегодно усыплялось порядка 50 тысяч бродячих собак. В 2021 году в Башкирии запланирован отлов всего около 16 тысяч безнадзорных собак, они должны быть стерилизованы и выпущены обратно. В приютах остаются только самые агрессивные особи. В Башкирии действует 25 частных и 9 муниципальных приютов, но в основном они рассчитаны на временное пребывание, а для содержания на постоянной основе приютам не хватает ресурсов и площадей. Расходы на питание одной отловленной бродячей собаки составляют в Башкирии 50 рублей в день или около 20 тысяч в год. По результатам отловов, агрессивной бывает примерно каждая десятая пойманная собака. Таким образом, только в этом году на пожизненное содержание в приюты Башкирии должно быть помещено свыше 1,6 тысяч опасных для человека животных, на питание которых потребуется 32 миллиона рублей.

Как заявляют эксперты, критерии агрессивности собак в законе не прописаны, кроме того, поведение собаки сильно меняется от условий. Чипирование, стерилизация и вакцинация не снижает способность собаки напасть на человека, особенно ребенка. Животное может проявлять спонтанную агрессию под влиянием голода, болезни, в брачный сезон и особенно в стае.