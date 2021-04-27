«От ребенка исходил затхлый запах»: жительница Башкирии «кинула» свою 2-летнюю дочь

Фото: пресс-служба МВД по РБ











Фото: пресс-служба МВД по РБ

В Башкирии дознаватели отдела МВД России по городу Салавату расследуют уголовное дело в отношении 20-летней местной жительницы, которая не занималась воспитанием собственной маленькой дочери. По словам сотрудницы полиции Ильмиры Хайбуллиной, эта история поражает безразличием родных и соседей к судьбе двухлетней малышки.

Татьяна (имя изменено — прим. ред.) жила со своей мамой, училась в школе, гуляла с мальчиками, а в 17 лет случайно забеременела, но узнала об этом только спустя несколько месяцев. Татьяна родила девочку. Правда, материнский инстинкт у нее так и не проявился. Она стала оставлять дочку бабушке, а сама вернулась к привычному образу жизни — гулянкам и парням.

«Бабушка девочки тоже была еще достаточно молода, она пыталась устроить свою личную жизнь и в какой-то момент ей это удалось. Женщина, оставив двухкомнатную квартиру дочери и внучке, ушла жить к сожителю. Татьяна не придумала ничего лучше, как оставлять маленькую дочку одну. Вот так новый 2021 год двухлетняя девочка встретила в одиночестве, потому что ее мама за час до боя курантов ушла праздно проводить время в кругу приятелей. Домой женщина вернулась лишь 2 января. С тех пор малышка часто оставалась одна — без еды и воды, без необходимого ухода, заботы и внимания», — сообщила представитель отдела МВД России по городу Салавату.

Соседи не знали, что молодая мать «кидала» ребенка на несколько дней. Возможно, девочка плакала, но никто этого не слышал или не хотел слышать, тем более мама закрывала ее в дальней комнате. Однако однажды ей удалось выбраться и дойти до входной двери. Ее плач услышали соседи, и поняв, что творится что-то неладное, вызвали полицию.

Сотрудники по делам несовершеннолетних городской полиции сначала пытались найти молодую хозяйку квартиры, но на телефонные звонки она не отвечала. Тогда вызвали ее мать. Когда она открыла дверь, то все присутствующие ужаснулись от увиденного. К ним тянулась охрипшая от плача девочка в переполненном подгузнике. Губы малышки были потрескавшиеся от обезвоживания, волосы спутаны. Первое, что она сделала при виде взрослых, — подняла с грязного пола пластиковую кружку и как смогла – показала, что хочет пить. В квартире был беспорядок, антисанитария, вещи разбросаны, стены испачканы продуктами человеческой жизнедеятельности, на кухонном столе стояли пустые противни и кастрюли, а в сковороде полицейские обнаружили плесень с остатками пищи.

Девочку сразу изъяли и поместили в больницу. Медики диагностировали множество заболеваний, среди которых острый бронхит, истощение, обезвоживание, дефицит массы тела. От ребенка исходил затхлый запах.

Ребенка отмыли и накормили. Последующее обследование показало задержку психического, интеллектуального и речевого развития. Кроме того, врачи обнаружили, что ребенок находится в состоянии сильного психоэмоционального стресса, который выражался в беспокойстве при укладывании ко сну, малышка боялась остаться одна и начинала биться головой о стену и пол и громко плакать.

«Под наблюдением врачей девочка стала приходить в себя, набрала массу тела и стала спокойнее, однако ей требуется длительное лечение, которое включает не только медикаментозную терапию, но и пожизненную реабилитацию», — пояснила Ильмира Хайбуллина.

На днях суд лишил Татьяну родительских прав на дочку. Кроме того, в отношении нее возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 156 УК РФ по факту неисполнения обязанностей по воспитанию ребенка. Этого следовало ожидать, ведь, несмотря на все меры профилактического воздействия, должных выводов молодая мама не сделала.

Свою роль в этом сыграла и мать Татьяны. Одеть, обуть и накормить – это лишь малая часть того, что требуется для ребенка от родителей. Женщина не смогла воспитать в своей дочери качеств, необходимых для полноценной жизни: Татьяна выросла безэмоциональной, безразличной ко всему происходящему вокруг и рядом, не способной на проявление человеческих чувств к близкому человеку, более того, даже не научила ее вести быт, не подала пример достойной матери.

Ребенка ждет детский дом. Родной отец по собственному желанию отказался от прав на ребенка еще год назад. Остаётся надеяться, что для девочки найдутся хорошие приемные родители, которые дадут ей любовь, заботу, ласку, должный уход.