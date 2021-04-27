Фото: ИА «Башинформ» Житель Башкирии едва не задушил собственную мать Фото: ИА «Башинформ»

В Федоровском районе Башкирии мужчина едва не задушил собственную мать. Известно, что инцидент между родственниками произошел в квартире, где они проживают. Сын, будучи пьяным, во время ссоры с матерью набросился на нее, схватил левой рукой за горло и начал душить. Когда женщина вырывалась из его рук, мужчина поцарапал ей лицо. Пострадавшая получила телесные повреждения и физическую боль, до серьезных последствий для здоровья дело не дошло.

Семейная разборка довела родных людей до суда. Мировой судья рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении жителя Федоровского района по статье «побои». Мужчина подтвердил указанные в протоколе дела обстоятельства правонарушения.

В итоге мировой судья назначил ему наказание в виде штрафа в пять тысяч рублей. Постановление в законную силу пока не вступило.