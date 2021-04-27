Фото: РГО Научные исследования Киндерлинской пещеры в Башкирии получили грантовую поддержку РГО Фото: РГО

Попечительский Совет Русского географического общества утвердил итоги грантовой кампании 2021 года, объявлены победители конкурса грантовых проектов.

Проект регионального отделения Русского географического общества в Республике Башкортостан «Географическое исследование пещеры Киндерлинская» стал победителем в номинации «Проведение географических исследований».

Целью проекта является проведение микроклиматических и микробиологических научных исследований пещеры Киндерлинская, составление современной карты и цифровой 3D-модели объекта.

Всего в этом году выделено 36 грантов региональных отделений РГО и 47 грантов на инициативные проекты. Решение об отборе лучших проектов последовательно принимали Экспертный, Управляющий и Попечительский советы РГО.

Это не первый грант Русского географического общества, полученный Башкирским отделением.

В 2020 году Региональное отделение РГО в Республике Башкортостан на средства гранта Русского географического общества провело первый Межрегиональный фестиваль РГО «Торатау».

При грантовой поддержке РГО была выпущена «Азбука Уфы» для юных уфимцев. Издание бесплатно распространялось в первых классах школ Уфы и в подготовительных группах детских садов.

Медиа-совет РГО также признал проект известного тележурналиста, члена РГО Гузель Хамитовой — полнометражный документальный фильм о пещере Шульган-Таш — достойным получения гранта. К участию в съемках фильма «Колыбель искусства — пещера Шульган-Таш (Капова)» были привлечены ученые-биологи, микробиологи, гидрогеологи, микроклиматологи, искусствоведы, археологи и сотрудники заповедника «Шульган-Таш».

Справка

Киндерлинская пещера (или пещера Победы, 30-летия Победы) расположена в Гафурийском районе Башкирии. Это одна из самых известных и протяженных пещер на Урале. Она представляет собой длинную многоярусную систему ходов общей длиной 8130 метров и глубиной 215 метров. При этом своды пещеры в большинстве своем высоки и просторны. Средняя ширина пещерных ходов – 5,4 метра, а средняя высота – 7,1 метра.

Ниже по течению Зилима находится пещера Октябрьская, которая относится к глубочайшим пещерам республики (98 м). Киндерлинская и Октябрьская пещеры являются единой спелеосистемой, которая является уникальным памятником природы России и Башкортостана.