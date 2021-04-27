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В Башкортостане турнир по конным скачкам посвятят памяти Тагира Кусимова

ОБЩЕСТВО

В Абзелиловском районе Башкортостана 30 апреля впервые состоится турнир по конным скачкам, посвященный памяти генерал-майора, Героя Советского Союза, командира-кавалериста Тагира Кусимова. Об этом сообщил глава района Ильдар Нафиков.

Турнир будет организован на поле для сабантуя в с. Аскарово в 11.00 часов. В программе турнира заезды:

1. Скакуны башкирской породы до 2-х лет – 1 круг, 1050 м,

2. Рабочие лошади всех возрастов (закрытые, для скакунов Абзелиловского района) – 5 кругов, 5250 м,

3. Скакуны башкирской породы – 5 кругов, 2520 м,

4. Скакуны всех пород 3-х летнего возраста – 2 круга, 2100 м,

5. «Байга» — скакуны всех пород и возрастов – 6 кругов, 6300 м.

Победителей наградят кубками и денежными призами, уточнил начальник сельхозуправления Шаймурат Набиуллин.

Принимаются заявки на участие на почту [email protected] или по телефонам: 8 (34772) 2-11-76, 8 963-13-14-034, 8 906-377-776.

 

ИА «Башинформ»

Теги: турнир
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