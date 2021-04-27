Фото: Валерий Шахов В Уфе пройдет II Международный форум урбанистики Фото: Валерий Шахов

26 и 27 августа в рамках Всероссийского форума «Малые города и исторические поселения» в Уфе пройдет II Международный форум урбанистики «Территория будущего. Взгляд из сердца Евразии».

Как сообщает пресс-служба правительства РБ, основной темой в этом году станет «Ускорение изменений городов». Также планируется обсудить трансформацию городской среды, происходящую в 2020-2021 годах.

В ходе форума будут одновременно обсуждаться четыре глобальные темы: «Территории-лидеры», «Города и таланты», «Управление изменениями», «Устойчивое развитие и туризм».

Мероприятие будет организовано по новым стандартам безопасности Всемирной Ассоциации выставочной индустрии (UFI). В период пандемии коронавируса Башкортостан подтвердил статус одного из ведущих регионов России и лидерские позиции благодаря системному подходу к городскому и территориальному развитию. Данный форум наиболее полно отразит достижения региона, представит опыт и экспертизу наиболее эффективных проектов благоустройства и развития городов всей России, а также передовые международные кейсы.

В рамках форума экспертами заявлены Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров, заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин, министр экономического развития РФ Максим Решетников, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, министр культуры РФ Ольга Любимова, министр просвещения РФ Сергей Кравцов, руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова, председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, председатель государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов, генеральный директор АО «Дом.РФ» Виталий Мутко, генеральный директор АСИ Светлана Чупшева, заведующий учебно-научной лабораторией «Центр исследований экономики культуры, городского развития и креативных индустрий» на экономическом факультете МГУ им. М. В. Ломоносова Сергей Капков. Также планируется участие иностранных гостей и спикеров.