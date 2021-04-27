Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 74.76 ↓

EUR 90.44 ↑

27 апреля Вторник

Уфа   °

Молния
Паводок на 27 апреля: уровень р. Белая у г. Уфы 475 см (-51), р. Уфы у п. Шакша 455 см (-66), р. Демы у д. Бочкаревки 631 см (-16)
До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии число заболевших коронавирусом превысило 35 тысяч человек

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии число заболевших коронавирусом превысило 35 тысяч человек Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии, по данным на 27 апреля, за сутки выявлено 98 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. О лабораторно подтвержденных случаях сообщили в оперативном штабе.

Общее количество выявленных заболевших составило 35 081. С начала пандемии от COVID-19 в регионе умерли 439 человек. За минувшие сутки от инфекции скончался еще один зараженный.

Всего от коронавируса вылечились 32 651 человек.

Вакцинировались от COVID-19 149 329 человек, в том числе 5 047 — за прошедшие сутки.

 

ИА «Башинформ»

Теги: коронавирус
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
Путин подписал указ о военных сборах в 2021 году
Граждан, пребывающих в запасе, в 2021 году призовут на военные сборы. Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Документ опубликован на официальном
Названа средняя зарплата в Башкирии
Среднемесячная номинальная зарплата в Башкирии, начисленная работникам организаций в среднем за январь-февраль 2021 года, составила 37 448 рублей. Это на
Мертвого пассажира посадил на место водителя: в Башкирии экс-полицейского осудили за ДТП
Балтачевский межрайонный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 25-летнего экс-полицейского по статье «нарушение правил дорожного движения лиц
Сила слова и самооборона: журналистов Башкортостана обучили защите от нападения
В жизни журналистов иногда возникают ситуации, когда им приходится защищаться от физического нападения. Для этого труженикам пера необходимо обладать хот
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть