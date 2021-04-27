Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии число заболевших коронавирусом превысило 35 тысяч человек Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии, по данным на 27 апреля, за сутки выявлено 98 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. О лабораторно подтвержденных случаях сообщили в оперативном штабе.

Общее количество выявленных заболевших составило 35 081. С начала пандемии от COVID-19 в регионе умерли 439 человек. За минувшие сутки от инфекции скончался еще один зараженный.

Всего от коронавируса вылечились 32 651 человек.

Вакцинировались от COVID-19 149 329 человек, в том числе 5 047 — за прошедшие сутки.