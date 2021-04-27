Фото: стоп-кадр видео БашДТП | Видео: БашДТП, соцсети В Башкирии появился «борец» с алкоголем: мужчина разгромил в магазине прилавки со спиртным Фото: стоп-кадр видео БашДТП | Видео: БашДТП, соцсети

В Башкирии появился «борец» с алкоголем. Как сообщается в телеграм-каналах и группах «ВКонтакте», якобы в продуктовом магазине в Дюртюлях камеры видеонаблюдения зафиксировали погром прилавков с алкоголем.

На видео, которое разлетелось по соцсетям, видно, как к бутылкам со спиртным подходит мужчина, держа в руках предмет, похожий на булыжник. Он бросает его в сторону полок. По всей видимости, не достигнув нужного результата, посетитель магазина берет в руки бутылки и уже ими начинает громить прилавок. Содержимое растеклось по полкам и по полу. В кадре появляется сотрудник магазина, который не препятствует решительным действиям «борца» с алкоголем, а в конце записи на его лице даже появляется улыбка.

Агентство «Башинформ» обратилось за комментарием по поводу данного видео в пресс-службу МВД РБ.

«Прибывшие полицейские задержали нетрезвого гражданина. Он был доставлен в отдел. Составлен административный протокол по статье «уничтожение или повреждение чужого имущества». В Следственный комитет РБ направлены материалы по факту оскорбления сотрудника полиции. Предположительный ущерб магазину составил около 10 тысяч рублей», — прокомментировали «Башинформу» в ведомстве.