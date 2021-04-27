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В Башкирии экс-заведующего отделением больницы осудят за получение взятки

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии экс-заведующего отделением больницы осудят за получение взятки Фото: ИА «Башинформ»

Следственный отдел по городу Салавату завершил расследование уголовного дела в отношении 40-летнего бывшего заведующего хирургическим отделением – врача-нейрохирурга местной городской больницы по обвинению в совершении преступления по статье «получение взятки в особо крупном размере».

По данным пресс-службы республиканского Следственного комитета, в апреле прошлого года заведующий отделением предложил представителю организации, занимающейся торговлей медицинскими изделиями, за взятку в 1,25 млн рублей обеспечить прием больницей партии медицинских изделий для нейрохирургической помощи. При этом медик достоверно знал, что аппаратура не соответствует техническому заданию по договору поставки на общую сумму более 2,1 млн рублей. Представитель компании обратился с заявлением в правоохранительные органы.

После получения первой части от оговоренной суммы в размере 500 тысяч рублей заведующий отделением был задержан с поличным сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РБ.

«Обвиняемый вину в совершенном преступлении не признал. На его недвижимое имущество наложили арест. В ближайшее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу, — проинформировали в СКР по РБ. — Следователем внесено представление об устранении обстоятельств, способствовавших совершенному преступлению, в адрес главного врача больницы».

 

ИА «Башинформ»

Теги: СКР по РБ
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