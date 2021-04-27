За неделю ЦУР Башкортостана обработал более 1,5 тысячи обращений граждан
За неделю ЦУР Башкортостана обработал более 1,5 тысячи обращений граждан Фото: https://vk.com/tsur_bashkortostan
За неделю с 19 по 25 апреля Центр управления Республикой Башкортостан обработал 1596 обращений жителей региона.
Напомним, ЦУР – единая цифровая платформа для быстрого решения проблем людей. Современный координационный центр помогает узнавать и решать повседневные вопросы населения.
Самые популярные темы обращений граждан — ЖКХ, благоустройство, дороги, общественный транспорт, социальное обслуживание.
Как сообщили в центре, за последнюю неделю апреля 1394 обращения прошли через систему «Инцидент-менеджмент», 202 — через Платформу обратной связи.