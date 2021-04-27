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За неделю ЦУР Башкортостана обработал более 1,5 тысячи обращений граждан

ОБЩЕСТВО
Фото: https://vk.com/tsur_bashkortostan

За неделю ЦУР Башкортостана обработал более 1,5 тысячи обращений граждан Фото: https://vk.com/tsur_bashkortostan

За неделю с 19 по 25 апреля Центр управления Республикой Башкортостан обработал 1596 обращений жителей региона.

Напомним, ЦУР – единая цифровая платформа для быстрого решения проблем людей. Современный координационный центр помогает узнавать и решать повседневные вопросы населения.

Самые популярные темы обращений граждан — ЖКХ, благоустройство, дороги, общественный транспорт, социальное обслуживание.

Как сообщили в центре, за последнюю неделю апреля 1394 обращения прошли через систему «Инцидент-менеджмент», 202 — через Платформу обратной связи.

 

ИА «Башинформ»

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