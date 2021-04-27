За неделю ЦУР Башкортостана обработал более 1,5 тысячи обращений граждан

Как сообщили в центре, за последнюю неделю апреля 1394 обращения прошли через систему «Инцидент-менеджмент», 202 — через Платформу обратной связи.

За неделю с 19 по 25 апреля Центр управления Республикой Башкортостан обработал 1596 обращений жителей региона.

Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмитеили

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях