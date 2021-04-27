В мэрии Уфы рассказали о перекрытии дорог в день Пасхи

﻿В мэрии Уфы рассказали об особенностях проведения Пасхи Христовой в городе. ﻿Праздничные богослужения начнутся в ночь с 1 на 2 мая в 19 храмах города.

Как сообщил начальник Управления по взаимодействию с институтами гражданского общества Артур Гафаров, для безопасности граждан будут перекрыты несколько участков дорог.

Движение частично будет перекрыто по улицам Касимовская, Кирова, Бехтерева, Бикбая, Архитектурная. ﻿«Улица Касимовская, 3 – православный Приход Свято-Никольского храма, улица Кирова, 102 – кафедральный Собор Рождества Богородицы, улица Бехтерева, 2 – Свято-Георгиевский кафедральный собор, улица Бикбая, 32А – храм в честь Матроны Московской, улица Архитектурная, 7/1 – Свято-Пантелеймоновский храм», — сообщили в мэрии. ﻿

По словам Гафарова, в храмах будет обеспечено соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, в том числе термометрия, маски, дезинфекционная обработка, соблюдение социальной дистанции. На входе в храмы будут дежурить сотрудники и волонтеры Уфимской епархии.

Представитель мэрии добавил, что с целью разведения потока людей в каждом храме планируется по три богослужения: 23.00 ч. 1 мая, 07.00 ч. 2 мая, 09.00 ч. 2 мая.

Для всех желающих увидеть праздничное богослужение в кафедральном соборе Рождества Богородицы Уфы, телеканалом БСТ будет организована прямая трансляция с 23.00 часов 1 мая.