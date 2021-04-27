В День поминовения в Уфе запустят дополнительные маршруты автобусов

3 мая, в День поминовения и почитания, для удобства горожан будут организованы дополнительные маршруты общественного транспорта, следующие до городских кладбищ. Об этом рассказал сегодня в ходе оперативного совещания в мэрии Уфы и.о. начальника Управления транспорта и связи администрации Уфы Владимир Петров.

Госперевозчиком «Башавтотранс» в этот день будет организована перевозка пассажиров по специальным маршрутам до Северного и Южного кладбищ.

Так, маршрут № 30к «Торговый центр Башкортостан» – Станция технического осмотра» будет продлен до Южного кладбища. Перевозку обеспечат 10 единиц автобусов до 20.00 часов с интервалом движения от 10 до 15 минут.

До Северного кладбища будут следовать четыре автобуса муниципального маршрута № 15 «ДК УМПО – Поселок Тимашево» через «Колхозный рынок» с 07.00 часов до 19.30 часов с интервалом движения 20 минут.

Дополнительно до Северного кладбища перевозку пассажиров осуществляет муниципальный маршрут регулярных перевозок № 211 «Поселок Тимашево – Кузнецовский затон», напомнили в мэрии.