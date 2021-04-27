Фото: ИА «Башинформ» Из-за паводка в Башкирии в пунктах временного размещения продолжают оставаться 2 человека Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии из-за паводка в пунктах временного размещения продолжают оставаться два человека. Об этом ﻿рассказал на брифинге по паводковой ситуации первый заместитель министра МЧС по РБ Эдуард Идрисов.

﻿По его словам, в настоящее время на контроле остаются 19 ситуаций в пяти муниципалитетах. Подтоплены 1013 участков, из них 970 — садовые товарищества. За сутки от воды освободились 230 участков, 43 придомовые территории, 59 садовых товариществ и 10 участков автомобильных дорог.

Идрисов отметил, что ситуация с паводком стабилизируется, уровень воды идет на снижение.

Ранее сообщалось, что по данным на 26 апреля были подтоплены 1261 придомовых и приусадебных участков, 1 200 из которых – в садовых товариществах. Подтоплено было 13 участков дорог, один мост