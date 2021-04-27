В Башкирии стартовал проектный форум «Территория роста – Смарт-тау 5.0»























26 апреля в Центре спортивной подготовки Республики Башкортостан им. Р. А. Баталовой начал работу форум «Территория роста – Смарт-тау 5.0». За три дня около 200 участников из городов и районов республики пройдут обучение социальному проектированию от ведущих федеральных и региональных экспертов.

В этом году два крупных молодежных форума проходят под общим брендом «Инсайт успеха» и посвящены году науки и технологий и 60-летию первого полета человека в космос. Юбилейный форум «Смарт-Тау» принимает студентов и трудящуюся молодёжь от 18 до 30 лет, а площадка «Территория роста» – школьников от 14 до 17 лет.

«Если есть мотивация, всегда найдёшь, каким образом выполнить ту или иную задачу. Наша трансформация, и личная и гражданского общества, над которой вы тоже будете работать, должна делаться с позитивным настроением, в хорошем смысле с хайпом», – обратился к участникам на открытии форума руководитель Администрации Главы Республики Башкортостан Александр Сидякин.

Работа образовательной площадки завершится 28 апреля. Участников ожидают три дня насыщенной программы – мастер-классы, проектные сессии, кейсы и консультации от экспертов Всероссийского конкурса молодёжных проектов Росмолодёжи, Кружкового движения НТИ и региональных экспертов-консультантов в сфере молодёжных проектов, дискуссии, проектные лаборатории, нетворкинг, творческие, спортивные и культурные площадки.

«Сегодня со школьниками мы много говорили о проектных траекториях, образовании, точках роста. Скорость и качество развития во многом зависит от самих школьников, и диалог с властью здесь имеет не последнее значение. В Башкортостане готовы слышать, реагировать. Здесь создаются все условия и возможности для школьников раскрыть свои таланты и применить свой потенциал», – отметила директор по стратегическому развитию Кружкового движения НТИ, председатель Комиссии Общественной палаты РФ по развитию дошкольного, школьного, среднего профессионального образования и просветительской деятельности Наталья Кравченко.

По итогам работы с экспертами участники в возрасте от 18 до 30 лет представят свои проекты на конкурсе и смогут получить грантовую поддержку, а ребята от 14 до 17 лет решат кейс-задачи и отправятся реализовывать их в своих городах.

«Сегодняшний форум – это подготовительный этап, а впереди у нас много совместных проектов. Министерство молодёжной политики и спорта всегда открыто для молодёжных идей. Для нас важно, чтобы вы об этом знали», – подчеркнул министр молодёжной политики и спорта республики Руслан Хабибов.

Работа форума продолжается. 27 апреля участники смогут обсудить свои проекты с экспертами, примут участие в практикумах, лекциях, пообщаются с медийными спикерами – блогером Региной Доктор, кинорежиссёром Айнуром Аскаровым, предпринимателями Айратом Гарифуллиным и Русланом Ягуаром.

Организаторы форума – Министерство молодежной политики и спорта Республики Башкортостан, благотворительный фонд «Территория счастья», ГАУ Республиканский центр волонтерского движения и поддержки молодежных инициатив, Молодёжный проектный офис Республики Башкортостан и Кружковое движение НТИ.

В 2019 году по итогам четвёртого «Смарт-Тау» авторы лучших проектов получили региональную поддержку и представили республику на федеральных форумных площадках, выиграв гранты на сумму 15 069 000 рублей, а в 2020 году – на сумму 15 364 970 рублей.