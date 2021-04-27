Фото: Уфимский планетарий Жители Башкирии смогут увидеть Суперлуну Фото: Уфимский планетарий

В ночь полнолуния, с 27 на 28 апреля, небо украсит Суперлуна. Над восточным горизонтом «большая» полная Луна взойдет в 21 час 11 минут по уфимскому времени.

Как рассказали в Уфимском планетарии, Луна в это время будет находиться на ближайшем расстоянии от Земли в перигее.

«Когда Луна в полнолуние находится вблизи перигея (на ближайшем расстоянии от Земли), это называют Суперполнолунием. Суперлуна выглядит примерно на 12-14% больше, чем Микролуна, и на 7% больше, чем средняя полная Луна», — сообщили в Уфимском планетарии.

Расстояние Луны от Земли меняется потому, что орбита её не идеально круглая, а имеет слегка вытянутую овальную форму – форму эллипса. Точка на орбите, ближайшая к Земле называется перигеем, а наиболее удаленная – апогеем.