«Покорители огненной стихии»: в Башкирии чествовали сотрудников пожарной охраны

Фото: Валерий Шахов

























































Фото: Валерий Шахов

Они спешат туда, откуда все бегут. Они не боятся огня. Они спасают жизни, рискуя своей жизнью. Им всегда желают сухих рукавов. Пожарные! Именно для сотрудников пожарной охраны в преддверии их профессионального праздника 26 апреля прошло торжественное мероприятие в здании Конгресс-холла «Торатау». Как сообщил агентству «Башинформ» начальник Главного управления МЧС России по Башкортостану Марат Латыпов, это уже 372 годовщина.

«За это время прошли большой и трудный путь. Менялась техника, совершенствовались технологии тушения пожаров. Сегодня перед Конгресс-холлом представлена самая разнообразная техника на выставке «Сквозь время», которая уже прошла на нескольких крупных площадках Уфы. В пожарные автомобили можно залезть, изучить изнутри. В рамках праздничного концерта вручены ведомственные медали МЧС России и другие награды. Приятно, что в нашем празднике присутствуют дети-герои, проявившие мужество и храбрость в опасной ситуации, — сказал руководитель ведомства. – Поздравляю всех сотрудников пожарной охраны с профессиональным праздником. От всей души желаю всем доброго здоровья, благополучия, заботы и понимания близких, дальнейших успехов в нелегкой службе и простого человеческого счастья».

В торжественном мероприятии, которое включило в себя выставку раритетных и современных пожарных автомобилей «Сквозь время», экспозицию пожарной техники в фойе Конгресс-холла «Торатау», официальные поздравления, церемонию награждения и концерт, приняли участие заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан Ирек Сагитов, начальник МЧС РБ Марат Латыпов, председатель Госкомитета РБ по ЧС Фарит Гумеров, а также ветераны пожарной охраны, кадеты по профилю МЧС России, волонтеры, начальники 19 территориальных отделов надзорной деятельности и руководители 10 пожарно-спасательных отрядов.

СУХИХ РУКАВОВ!

Вице-премьер правительства Башкирии Ирек Сагитов поздравил присутствующих в зале с профессиональным праздником и зачитал приветственный адрес Главы РБ Радия Хабирова.

«Уважаемые товарищи, от души поздравляю вас с Днем пожарной охраны России. Вы посвятили себя одной из самых мужественных профессии – покорителей огненной стихии. Когда счет идет на мгновения, уберегаете от катастроф, спасаете жизни людей. Важно, что огнеборцы республики находятся в постоянной боевой готовности, добросовестно выполняя служебный долг. Борьба с огненной стихией требует не только физической подготовки, но и необыкновенной силы духа. Сегодня пожарная охрана одна из самых надежных мобильных служб оказания экстренной помощи, — поздравил пожарных руководитель республики. – Благодаря вашим отважным действиями в прошлом году потушено более 11 тысяч пожаров и спасено 1200 жизней. Благодарю за ваше мужество, высокий профессионализм и отвагу. Навсегда в нашей памяти останутся имена настоящих героев, отдавших свои жизни при спасении людей в борьбе с огнем».

Ирек Сагитов поблагодарил всю команду пожарных, которая выполняет главную задачу – спасает жизни граждан, оберегает от опасности.

«Низкий вам поклон. Берегите себя, своих близких и родных. С праздником! И, как говорится, сухих рукавов», — сказал вице-премьер правительства Башкирии.

НАГРАДЫ НАШЛИ СВОИХ ГЕРОЕВ

На церемонии награждения медали МЧС России нашли своих героев.

«Сегодня наградили более 30 сотрудников, а также тех, кто проявил героизм в той или иной ситуации – двух школьников и одного молодого парня. Для детей-героев предусмотрены медали – по ним было подано ходатайство в центральный аппарат МЧС России, которые были рассмотрены», — отметил руководитель пресс-службы МЧС по РБ Алик Шарафутдинов.

Медалью России «За спасение погибающих на водах» награжден бармен летнего клуба «Солнечный» Максим Попов.

Все произошло летом на пляже «Солнечный» в семь часов утра. Максим, работающий барменом в местном кафе, только пришел на работу. И буквально сразу к нему подбежала коллега с криком о том, что на реке Белой тонут два человека. Максим, не раздумывая, бросился к воде. На ходу скинул одежду. Первым делом вытолкнул к берегу девушку. Вытащить второго оказалось чуть сложнее – он был крупнее своего спасителя. И тем не герою удалось справиться с течением и доставить молодого человека на берег. Подоспели медики. Все закончилось хорошо.

Такой же медалью награжден учащийся 10 класса школы села Гусево Абзелиловского района Эдуард Тагиров.

Подросток пришел на помощь утопающему в июле 2020 года на реке Авняш. Местные ребята привязали канат к упавшему в реку дереву и держались за него, будто борясь с бурным потоком. Вдруг один из школьников начал тонуть, оказалось ноги запутались в веревке. Эдуард, отдыхавший в это время на берегу, не медля ни секунды, бросился на помощь: подплыл, размотал канат и вытащил парня на берег.

«В тот момент не было времени думать о чем-то. Нужно было быстрее действовать», — заявил школьник.

Медалью МЧС России «За содружество во имя спасения» награждена учащаяся 2 класса школы села Усень-Ивановское Белебеевского района.

В один из зимних январских дней всех спас пожарный извещатель и храбрость шестилетней Милены Новиковой. В доме в момент возникновения пожара находились четверо – все дети. Пожар начался буквально через несколько минут после того, как родители вышли из дома, раздался громкий звук извещателя. Милена не растерялась, взяла на руки младшую сестренку, схватила братиков и вывела всех на улицу. Тут подоспели и соседи. В результате пожара никто не пострадал. Огнем повреждено лишь имущество. Все выжили!

Торжественное мероприятие продолжилось праздничным концертом.

«СКВОЗЬ ВРЕМЯ»

На площадке перед Конгресс-холлом гости праздника смогли увидеть как современную пожарную технику, так и раритетные образцы начала и середины прошлого века. В том числе были представлены современные автолестницы и автоцистерны, компактный автомобиль первой помощи, пожарный мотоцикл с мотопомпой и даже пара конных повозок.

Для детей спасатели организовали квесты и интерактивные площадки с различными заданиями на внимательность и знание правил оказания первой помощи.