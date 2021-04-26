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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии могут появиться управляющие парками

ОБЩЕСТВО

В Башкирии предложили ввести должность управляющих парков. Такое предложение прозвучало 26 апреля еженедельном оперативном совещании в Правительстве Башкортостана, где обсудили развитие общественных пространств в населённых пунктах республики.

Как сообщила советник Главы РБ, куратор Института развития городов Башкортостана Ольга Сарапулова, ежегодно в регионе с учётом обновления существующих объектов создаётся порядка 160 общественных пространств, в том числе около 25 центральных площадей и парковых зон.

В 2021 году должны завершить 18 проектов – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Поэтому высокую актуальность получают вопросы дальнейшего развития и смыслового наполнения этих территорий.

«Мы провели опрос 19 муниципалитетов и республиканских органов исполнительной власти, который выявил основные направления работы. В частности, важно уделить внимание организации уборки территории и текущего ремонта сооружений, формированию событийного календаря пространства. По сути, мы должны внедрять систему управления общественными пространствами. В первую очередь речь идёт о наиболее крупных объектах.

Кроме того, необходимо повышать монетизацию общественных пространств – на постоянной основе привлекать бизнес в парковые и рекреационные зоны. Для этого требуются инструменты долгосрочной аренды территорий. При этом важно сохранить бесплатный доступ к детским площадкам и активностям, которые были созданы в ходе благоустройства», — сказала Сарапулова.

В качестве методической поддержки инициатив Институт развития городов Башкортостана разработал стандарт управления общественными пространствами. Он поможет руководству муниципалитетов реализовать основные шаги в этом направлении.

Премьер-министр Правительства РБ Андрей Назаров также предложил рассмотреть возможность ввести в крупных городах республики должность парк-менеджера, который будет курировать развитие объектов благоустройства.

«Территории, в которые мы вкладываем значительные ресурсы, должны жить. Быть комфортными и интересными для людей. Поэтому важно представить предложения, где такие специалисты нужны уже сегодня», – подчеркнул Андрей Назаров.

 

ИА «Башинформ»

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