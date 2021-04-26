В Уфе почтили память ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС









Сегодня, 26 апреля, в Уфе прошел торжественный митинг, посвященный 35-й годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС. У мемориала «Героям-ликвидаторам Чернобыльской и других радиационных катастроф» в сквере имени 50-летия Победы собрались ветераны-чернобыльцы, члены семей их погибших товарищей, представители власти, молодежных организаций, чтобы отдать дань памяти участникам событий тридцатипятилетней давности.

«35 лет назад произошла крупнейшая техногенная авария. О ней было мало информации — время было такое. Но надо помнить, что ликвидировали ее последствия обычные люди. Речь прежде всего идет о военных и участниках студенческих отрядов. Своим примером они показали, что значит быть мужественными, как нужно приходить на помощь», — отметил большую роль обычных людей в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС руководитель администрации Главы Башкирии Александр Сидякин на церемонии возложения цветов к памятнику.

Он также добавил, что сегодня в Башкирском государственном академическом театре прошел торжественный концерт, где активным участникам чернобыльского движения вручили высокие государственные награды.

Крупнейшая в истории человечества радиационная катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года и стала грозным предупреждением человечеству. Тысячи людей, не считаясь с опасностью для своей жизни, делали все для того, чтобы в короткие сроки уменьшить разрушительные последствия.

Более 8 тысяч наших земляков участвовали в ликвидации аварии, многие из них не дожили до наших дней.

В настоящее время в Башкортостане проживают 1902 участника ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС и 670 членов семей погибших.

Воспоминания уфимского журналиста Разифа Абдуллина, участника ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, об этих трагических днях в истории нашей страны читайте в нашем материале.