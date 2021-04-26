Сила слова и самооборона: журналистов Башкортостана обучили защите от нападения

Фото: Валерий Шахов

































Фото: Валерий Шахов

В жизни журналистов иногда возникают ситуации, когда им приходится защищаться от физического нападения. Для этого труженикам пера необходимо обладать хотя бы основами самообороны, суметь обеспечить личную безопасность в случае внезапного столкновения с агрессивными действиями граждан или с преступниками в профессиональной деятельности и в быту.

Российский Союз боевых искусств и Союз журналистов России организовали Всероссийскую программу «Сила Слова», направленную на обучение журналистов основам самообороны, связанным с их профессиональной деятельностью.

В Уфе, в конгресс-холле «Торатау», состоялся семинар в рамках программы «Сила Слова». Программа включает в себя личную безопасность на улице и в собственной квартире, за рулем автомобиля и в общественном транспорте, в местах массовых мероприятий, при выполнении своих профессиональных обязанностей в замкнутых пространствах, приемы самозащиты в различных ситуациях, защитно-атакующие действия в рамках правового поля, приемы оказания первой медицинской помощи окружающим и самопомощи.

«Семинар «Сила слова» имеет большое значение, особенно для женщин-журналистов. В жизни бывают такие моменты, когда возникает необходимость защиты. Инициатива проведения в Уфе этого семинара принадлежит вице-президенту филиала РСБИ в Башкирии Александра Соснина, — отметил председатель Союза журналистов Башкортостана Вадут Исхаков. — В моей деятельности пока обращений о физическом нападении на журналистов не было. Но я слышал, например, что на журналистов газеты «Өмөт» несколько лет назад было совершено нападение со стороны местных жителей. В таких ситуациях, конечно, необходимо знать основы самообороны».

В открытии мероприятия также приняли участие исполнительный директор российского Союза боевых искусств, президент ФВКР Рамиль Габбасов, вице-президент филиала РСБИ в Башкирии Александр Соснин, председатель комиссии по неолимпийским видам спорта Ришат Саяхов.

На семинар приехали более 30 журналистов и руководителей СМИ со всей республики. Представители Федерации айкидо выступили с показательными выступлениями. Практическое занятие для СМИ провел руководитель Орловского отделения Федерации всестилевого карате России Юрий Семенихин. Он подробно разобрал возможные ситуации и наглядно показал методы защиты. Каждый прием журналисты отработали на себе. В спаррингах им помогали учащиеся Школы боевых искусств.

«Когда вы идете домой, вы должны четко знать маршрут следования, ближайшие опорные пункты полиции, большие витрины службы реакций силовых структур. Иногда проигрывать сценарии защиты при нападении. Есть много вещей, которые могут сделать безопасными вашу жизнь. Даже в женской сумочке многое может пригодится — любой лак, губная помада, шпильки, заколки можно использовать при боковых ударах по глазам, ушам, в основании шеи», — пояснил Юрий Семинихин и подчеркнул, что, несмотря на всё разнообразие приемов, самой большой силой обладает слово и всегда надо стараться избежать физического столкновения.

Журналисты отметили, что такие занятия очень полезны и было бы хорошо проводить занятия не единоразово, а циклами.

Мероприятие проводится на федеральный грант. В этом году теоретические и практические семинары проходят в пяти регионах Российской Федерации — Москве, Московской области (Люберцы), Свердловской области (Екатеринбург), Санкт-Петербурге и Республике Башкортостан (Уфа).