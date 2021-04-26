Фонд содействия гражданскому обществу РБ проводит новый конкурс грантов на 165 млн рублей

Фото: Валерий Шахов

















Фото: Валерий Шахов

Фонд содействия гражданскому обществу Башкортостана проводит новый конкурс по предоставлению грантов социально ориентированным некоммерческим организациям республики, участвующим в развитии гражданского общества и реализующим социально значимые проекты. Планируемая общая сумма финансирования проектов — почти 165 млн рублей.

Как рассказала на пресс-конференции в агентстве «Башинформ» директор фонда Люция Юлуева, бюджет конкурса от РБ составит 90 млн рублей. Кроме того, регион участвует в конкурсе по софинансированию расходов на оказание поддержки некоммерческим неправительственным организациям. Республике одобрена предварительная заявка на сумму 74,8 млн рублей. В случае одобрения со стороны Фонда президентских грантов бюджет проекта будущего конкурса будет суммирован с региональным и составит почти 165 млн рублей.

Прием заявок начнется в мае, точная дата будет известна позже.

Изменился порядок предоставления грантов Главы РБ. Во-первых, участниками конкурса могут быть только социально ориентированные некоммерческие неправительственные организации. Участники конкурса к моменту подачи заявки не должны иметь задолженности по налогам, по возврату в федеральные и региональные бюджеты ранее полученных грантов и субсидий, не находиться в стадии ликвидации, реорганизации.

Еще одно изменение — срок приема заявок увеличился от 20 до 30 календарных дней.

Упрощен механизм предоставления заявок. Теперь заявителю необходимо приложить к заявке только действующую редакцию Устава, доверенность (в случае если заявку подает не руководитель СОНКО), а также согласие на обработку персональных данных. Ранее у заявителей запрашивались справки из федеральной налоговой службы и территориального управления Минюста РФ.

«Кроме того, Фонд расширил виды допустимых расходов за счет гранта. Выигранный грант может быть использован на оплату командировочных расходов штатных сотрудников НКО, если командировка связана с проектом по территории РФ. Средства также могут быть использованы на оплату услуг подрядчиков – сторонних организаций и индивидуальных предпринимателей, но не более 30% размера гранта. Сюда не входят офисные расходы, аренда помещений, покупка оборудования, имущества, расходы на проезд, проживание, питание. Кроме того, грант может быть использован на оплату коммунальных услуг: по электро-, водо-, тепло- и газоснабжению и прочих эксплуатационных расходов, но они должны соотноситься с площадью помещений, участвующих в реализации проекта, и сроком его реализации», — сказала директор Фонда.

Также сняты ограничения по соотношению расходов к размеру гранта по договорам ГПХ и по приобретению, аренде специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующих расходов (30% и 40% соответственно). Исключен механизм возмещения расходов по ранее реализованным проектам.

Кроме того, в случаях наличия ограничений по реализации проекта срок действия соглашения с грантополучателем может продлеваться до 24 месяцев.

В преддверии старта приема заявок с 11 по 20 мая Фонд проводит образовательный марафон «7 шагов до гранта Главы РБ». В группах фонда в социальных сетях специалисты проведут онлайн-обучение основам социального проектирования, как подать заявку на конкурс на портале «Гранты РБ», как подготовить смету проекта, об информационном сопровождении проекта.

«Расширена тематика проектов. В настоящее время республике нужны проекты, направленные на повышение рождаемости, долголетие, укрепление института семьи. Актуальны проекты культурно-массовых и спортивных мероприятий для активной молодежи. Востребованы экологические проекты: по переработке, раздельному сбору мусора, волонтерские проекты и проекты, направленные на развитие гражданской ответственности», – добавила Люция Юлуева.