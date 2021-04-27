Эксперты Центра гигиены Башкирии ответили, можно ли пить воду во время паводка

В Башкирии паводок вступил в свою завершающую фазу. Уровень воды в реках снижается.

На сегодняшний день 1261 придомовых и приусадебных участков подтоплены, 1 200 из которых – в садовых товариществах. Подтоплено 13 участков дорог, один мост.

К счастью, половодье не задело системы канализации, склады ядохимикатов и удобрений, полигоны, свалки, навозохранилища, скотомогильники, кладбища и базы нефтепродуктов.

Как складывается ситуация с питьевой водой, мы спросили у заведующей отделением гигиены за условиями проживания населения и средой обитания ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» Светланы Гильмановой.

— Ситуация по воде на сегодняшний день благоприятная. Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан выезжают на подтопленные территории и отбирают пробы воды как из централизованных источников водоснабжения, так и из частных колодцев, скважин, цистерн с привозной водой для исследования на санитарно-химические, микробиологические, вирусологические показатели. Ведется ежедневный мониторинг подтопляемых территорий и контроль качества воды. Имеются посты для контроля за паводком.

- Можно ли пить воду из колодцев и скважин, если нет затопления?

— Если источники водоснабжения не затапливаемые, то воду употреблять можно в обычном режиме, дополнительной очистки перед употреблением не требуется.

- На каком расстоянии должны располагаться скважины и выгребные ямы, чтобы исключить загрязнение воды коммунальными стоками?

— Место расположения скважин следует выбирать на незагрязненном участке, удаленном не менее чем на 50 метров выше по потоку грунтовых вод от существующих или возможных источников загрязнения: выгребных туалетов и ям, складов удобрений и ядохимикатов, предприятий местной промышленности, канализационных сооружений и др.

Для эксплуатации каждой скважины необходимо наличие санитарно-эпидемиологического заключения зон санитарной охраны водозабора. Там устанавливаются три охранных пояса. Первый пояс – это зона строгого режима, для подземных источников водоснабжения составляет – от 30 до 50 м. Меньшее расстояние возможно на основании гидрогеологических расчетов и заключения.

Кроме того, если вы собираетесь использовать воду из скважины для питьевых и хозяйственно-бытовых целей, необходимо наличие санитарно-эпидемиологического заключения на возможность ее использования.

То есть, по идее, необходимы два заключения.

— Как часто нужно проверять воду? Или достаточно однажды убедиться, что она пригодна для питья?

— В Республике Башкортостан определены мониторинговые точки, в которых в соответствии с определенным графиком ведется контроль качества питьевой воды. За это отвечает Роспотребнадзор.

Каждый хозяйствующий субъект, использующий систему водоснабжения, обязан организовать проведение лабораторных исследований воды источника питьевого водоснабжения. Частота проверки определяется согласно действующим нормативным актам.

- Какие современные и эффективные системы очистки воды существуют? На каких принципах они работают?

— Каждый из потребителей вправе выбирать фильтры на свое усмотрение, выбор сейчас большой. Следует отметить, что вся вода, поступающая потребителям из крана в городе, отвечает санитарным требованиям и ее можно употреблять без дополнительной фильтрации.

В том случае, если вода по каким-то причинам имеет привкус, изменение цвета, мутность, запах, перед покупкой и установкой фильтра желательно сдать пробы воды на лабораторное исследование.

По результатам проведенных лабораторных исследований, если проба воды имеет отклонения по каким-либо показателям, необходима подготовка воды с целью соблюдения нормативных показателей и исключения негативного влияния на здоровье человека, для чего и устанавливают фильтры.

Кроме того, с помощью фильтров можно изменить вкусовые качества воды, дополнительно обогатить теми или иными микроэлементами (например, фторирование).

Потребитель по собственному желанию может установить фильтр для улучшения вкусовых качеств воды.

- Стала популярна вода из автоматов. Ее хвалят, отмечая отсутствие накипи. Это показатель качества воды или нет? Накипь в чайнике должна быть или нет? Если да, то в каких количествах, насколько она вредна для человека, стоит ли с ней бороться фильтрами или другими устройствами?

— Причина появления накипи — в отложении солей, которые содержатся в водопроводной воде. При кипячении воды эти соли распадаются на углекислый газ и твердый осадок, который и образует накипь.

Для человека попадание в организм малого количества накипи не опасно. Но систематическое употребление воды с накипью может привести к проблемам со здоровьем. После растворения накипи в желудке человека соединения солей попадают в кровь и распространяются по всему организму. В результате этого происходит отложение солей в суставах, образование камней в почках и желчном пузыре, закупорка сосудов. Также накипь ухудшает вкусовые качества воды.