Фото: Ксения Калинина В Уфе ограничат движение около ТРЦ «Июнь» на два месяца Фото: Ксения Калинина

В мэрии Уфы предупреждают горожан и гостей столицы об ограничении движения около торгово-развлекательного центра «Июнь». Отмечается, что это связано с ремонтом участка тепломагистрали.

С 26 апреля будет перекрыта крайняя правая полоса по улице 50 лет СССР на участке от остановки «Спортивная» до въезда на парковку ТРЦ. Работы планируется завершить через два месяца, 25 июня.

Во время работ заменят металлические трубы протяженностью более 250 погонных метров на трубы в пенополиуретановой изоляции. Как сообщили в мэрии, это будет сделано для повышения надёжности теплоснабжения, в частности, в отопительные сезоны.

Уфимцев и гостей города просят отнестись с пониманием к этим ограничениям и заранее планировать свой маршрут.