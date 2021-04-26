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ОНФ объявил конкурс-голосование по присвоению самолетам имен туристических городов страны

ОБЩЕСТВО

Проект Общероссийского народного фронта «Путешествуем по России» и авиакомпания «Россия», входящая в группу «Аэрофлот», объявляют о старте всероссийского конкурса-голосования на право присвоения самолетам имен в честь городов – туристических центров страны. Имена и геральдические символы российских городов, мест туристического притяжения по итогам народного голосования будут нанесены на фюзеляжи воздушных судов авиакомпании «Россия». Заявки на участие в конкурсе принимаются от администраций муниципальных образований на сайте конкурса.

«Народный фронт и авиакомпания «Россия» подписали соглашение о совместных усилиях в реализации мероприятий в области развития и популяризации отечественного туризма. В ходе переговоров была достигнута принципиальная договоренность называть поступающие во флот авиакомпании самолеты отечественного производства в честь городов, наиболее популярных среди путешественников. Это привлечет дополнительное внимание пассажиров к туристическому направлению, повысит узнаваемость города в разных аэропортах страны. Герб и название туристического города на самолете увидят миллионы пассажиров, отправляясь в путешествие», – сообщил координатор проекта ОНФ «Путешествуем по России» Денис Полунчуков.
«Главная отличительная особенность данного проекта в том, что можно представить свой город на маршрутной карте авиакомпании. За каждым именным самолетом стоит история города, его люди, традиции и усилия по развитию локального туристического продукта, – отметил генеральный директор авиакомпании «Россия» Сергей Александровский. – Авиакомпания «Россия» является одним из крупнейших транспортных партнеров индустрии путешествий. Это позволяет широко представить через концепцию нейминга все многообразие туристического потенциала нашей страны».
По условиям конкурса инициативные группы и администрации городов должны в креативной форме подготовить презентации или видеоролики о своих городах и рассказать путешественникам о самых интересных туристических местах. Все заявки будут рассматриваться компетентным жюри, составленным из представителей авиакомпании и ОНФ. Прошедшие предварительный отбор заявки попадут на открытое голосование.

Проект позволит рассказать пассажирам о всем туристическом многообразии страны, что в свою очередь повысит интерес путешественников к местам и событиям, которые оказали влияние на формирование Российского государства и всех аспектов жизни нашей страны: от древних времен до современности.

«То, что в результате этот проекта имена наших прекрасных городов «обретут крылья», — это большой и вдохновляющий момент как для самих жителей, так и большой стимул для развития внутреннего туризма, для людей, которые только открывают для себя красоту нашей великой Родины, ее многообразие и масштабность. Мне кажется, что авиакомпания «Россия» и самолет «Уфа» – очень красивое сочетание, которое будет работать как на патриотизм в масштабах страны, так и на локальный патриотизм», — отметил сопредседатель регионального штаба ОНФ в Республике Башкортостан Шамиль Валеев.
В этом году авиакомпания «Россия» активно наращивает парк самолетов отечественного производства, маршрутная сеть которых распространяется из Москвы в 20 городов нашей страны. Первый лайнер Boeing 747 (бортовой номер EI-XLE) был назван в честь Санкт-Петербурга, получив имя города, откуда берет свое начало авиакомпания. Сейчас в парке «России» эксплуатируется уже более 80 именных самолетов.

 

ИА «Башинформ»

Теги: ОНФ, конкурсы
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