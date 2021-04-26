В правительстве Башкирии прокомментировали объединение БашГУ и УГАТУ

Премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров на оперативном совещании в кабмине прокомментировал объединение БашГУ и УГАТУ. По его мнению, большой университет дает перспективу получить место среди мировых вузов.

«Объединение дает нам возможность претендовать на достойное место в структуре высшего образования России. Здесь предполагается и существенная финансовая поддержка, если мы попадем в Топ-40 вузов. Это дает нам перспективу получить место среди мировых университетов, которые будут пользоваться популярностью не только у российских, но и у зарубежных студентов», – сказал глава кабмина.

Говоря о будущем вузов, Назаров отметил, что нынешний результат не окончательный, но дает юридическую основу для движения вперед.

Ранее «Башинформ» сообщал, что ученые советы Башкирского государственного университета и Уфимского авиационного технического университета большинством голосов поддержали инициативу Главы Башкирии Радия Хабирова о создании большого университета на базе УГАТУ и БашГУ.