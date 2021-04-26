В Башкирии рассказали о главных экологических проблемах региона

На совещании в Правительстве министр природопользования и экологии Башкирии Урал Искандаров рассказал о главных экологических проблемах региона.

Он сказал, что по объему выбросов загрязняющих веществ по итогам прошлого года Башкортостан занимает 8 место среди субъектов России. Города с наиболее загрязненной атмосферой – промышленные города Уфа, Стерлитамак и Салават. Столица наиболее подвержена негативному воздействию от деятельности трех уфимских нефтеперерабатывающих заводов и завода «Уфаоргсинтез». На экологию Стерлитамака негативно влияет деятельность Башкирской содовой компании, предприятий группы «ТАУ», в Салавате – «Газпром нефтехим Салават».

Жалобы населения, фиксация превышений ПДК по веществам, характерным для вышеперечисленных предприятий, в ночное время или выходные дни говорят о недобросовестности предприятий в части соблюдения ими нормативов выбросов. Сегодня практически все предприятия, составляющие основу экономики республики, требуют модернизации производства, отметил министр:

«В своем Послании Президент страны обозначил, что регионы должны перейти на систему квотирования выбросов загрязняющих веществ. Для перехода на эту систему республика должна организовать проведение сводных расчетов выбросов для каждого города, параллельно развивая современную систему мониторинга воздуха. У нас мониторинг развивается посредством строительства автоматизированных станций контроля загрязнения атмосферы. Задел имеется, но их количество недостаточно, необходимо строительство в общем еще 11 станций».

Негативным наследием СССР в республике являются объекты накопленного экологического вреда. Один из таких объектов — территория бывшего ОАО «Уфахимпром». Реабилитации ждет 143 га земли, загрязненной токсичными веществами, здания и 8 шламонакопителей, где накоплено 412 тысяч кубометров промотходов, содержащих в том числе и диоксины. Этот объект на сегодня включен Минприроды России в Государственный реестр объектов накопленного вреда, что является одним из условий получения федерального финансирования на его ликвидацию. Для реализации мероприятия по ликвидации накопленного вреда планируется привлечение в качестве единственного исполнителя «Федерального экологического оператора». На имя Президента России 16 апреля этого года ушло письмо за подписью Главы Башкортостана.

Также требуют решения ряд острых проблем с загрязнением водных ресурсов, добавил Урал Искандаров:

«Наибольший вклад в загрязнение водных ресурсов вносит Башкирская содовая компания, доля загрязненных сточных вод которого составляет 83% от общей массы сброса загрязняющих веществ по республике. Это связано с неэффективной работой шламонакопителей «Белые моря», которые не справляются с очисткой сточных вод. Необходимо решить вопрос с «Белыми морями», требуется реконструкция, ликвидация или иное решение. БСК приступила к разработке проектной документации по ликвидации «белых морей» и Цветаевского полигона промотходов. Необходимо и другим собственникам объектов размещения отходов активизироваться в данном направлении».

Кроме того, в республике большой проблемой на сегодня является сброс загрязненных сточных вод с предприятий жилищно-коммунального сектора вследствие неэффективной работы либо полного отсутствия очистных сооружений канализации. По данным МинЖКХ РБ, износ действующих очистных сооружений составляет в среднем 77%. Очистные сооружения отсутствуют в 12 районах. То есть сброс сточных вод населенных пунктов данных районов осуществляется без очистки.

28-29 апреля Башкортостан с рабочим визитом посетит руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова. Планируется, что она посетит ряд промышленных объектов республики в Уфе, Салавате, Учалах. Власти региона рассматривают визит главы Росприроднадзора как дополнительную возможность привлечь к решению экологических проблем федеральные средства.

«Очевидно, что без федеральной поддержки эти проблемы мы решить не сможем. Для этого понадобится порядка нескольких десятков миллиардов рублей», — отметил премьер-министр республиканского правительства Андрей Назаров.