Фото: пресс-служба УГЗ по Уфе В Уфе наблюдается улучшение паводковой обстановки Фото: пресс-служба УГЗ по Уфе

Из-за снижения уровней воды в реках в Уфе наблюдается улучшение паводковой обстановки. По состоянию на 26 апреля, в городе остаются подтопленными восемь участков дорог в Демском, Калининском и Кировском районах.

Как отметили в пресс-службе Управления гражданской защиты Уфы, положительная динамика особенно заметна на дороге, соединяющей населенные пункты Романовка и Козарез. На прошлой неделе глубина подтопления здесь не позволяла перевезти граждан даже на технике повышенной проходимости, и жители пользовались водным транспортом. Сегодня утром дорога уже открылась для проезда легковых машин.

В микрорайоне Кооперативная поляна вода ушла со многих участков, и сейчас остаются подтопленными 38 придомовых территорий. Также остаются на контроле подтопления в садовых некоммерческих товариществах Демского района. Остальные подтопленные территории освобождены от воды.