Башкирия готовится к наплыву любителей экстремальных сплавов по горным рекам

На этой неделе возрастут риски природных пожаров из-за массового прибытия в Башкирию туристов для экстремальных сплавов по горным рекам. Об этом 26 апреля на оперативном совещании в правительстве РБ сообщил председатель Госкомитета РБ по ЧС Фарит Гумеров.

«В целях предупреждения несчастных случаев на воде Главным управлением МЧС России по РБ и Госкомитетом РБ по ЧС будут выставлены временные спасательные посты на порогах, представляющих опасность при сплавах по рекам Большой и Малый Инзер, Сакмара, Лемеза и Зилим», — сказал Фарит Гумеров.

В Башкирии за прошлую неделю зарегистрировано девять лесных пожаров. Возгорания допущены в Баймакском, Белорецком, Ишимбайском, Учалинском и Туймазинском районах. Их общая площадь составила порядка 12 га. Действующих лесных пожаров нет.

«За прошедшую неделю произошло 182 загорания сухой травы. Прошедшие во второй половине отчетной недели атмосферные осадки привели к снижению количества лесных пожаров и загорания сухой травы», — проинформировал руководитель регионального Госкомитета.