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Уфа вошла в Топ-10 городов России для жизни в 2021 году

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Уфа вошла в Топ-10 городов России для жизни в 2021 году Фото: Олег Яровиков

Башкирская столица вошла в десятку лучших городов России для жизни в 2021 году. Таковы результаты опроса SuperJob, в котором участвовали жители 36 крупных городов страны. В каждом из городов опросили по тысяче представителей экономически активного населения.

Лучшие оценки развития различных параметров жизни — у Тюмени, Казани, Краснодара, Санкт-Петербурга и Сочи. Уфа заняла девятое место из 21.

«Жить в Уфе нравится 79% опрошенных. Это девятое место из 21 в рейтинге лучших городов для жизни, который аналитики SuperJob составляют с 2014 года. Судя по оценкам жителей, в Уфе за 2020 год улучшилась ситуация с автодорогами (20%) и зеленой зоной (40%) — это лучшие оценки данных параметров жизни в столице Башкирии за последние семь лет, — прокомментировали в пресс-службе SuperJob. — А вот развитие общественного транспорта в Уфе оценивают менее позитивно (24% в прошлом году и 20% — сегодня). За год пандемии снизились оценки развития кинотеатров и театров, а также ресторанов».
С 2014 года уфимцы стали намного лучше оценивать развитие школ и детских садов (9% в 2014 и 23% в 2021 году), медицину и доступность хороших врачей (7% в 2014 и 16% в 2021 году), доступность удобного жилья (8% и 16%).

Между тем по ряду параметров оценки за семь лет снизились. Так, доступность товаров и услуг хвалят на 4% реже, театры и кинотеатры хорошо оценивает каждый пятый уфимец против каждого третьего в 2014 году, кафе и рестораны 33% в 2021 году против 58% в 2014 году.

Каждый пятый из опрошенных как в 2021-м, так и в 2014 году заявили, что хвалить в Уфе нечего.

 

Галина Бахшиева

Теги: лучший город, исследование
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