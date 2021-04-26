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В Башкирии завершается отопительный сезон

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии завершается отопительный сезон Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии решения о завершении отопительного периода приняты в 14 муниципальных образованиях, сообщила на оперативном совещании в Правительстве региона и.о. министра жилищно-коммунального хозяйства РБ Ирина Голованова.

Подача тепла прекращена в Уфе, Стерлитамаке, Салавате, Сибае, Кумертау, Агидели, а также в Бураевском, Благовещенском, Бакалинском, Кушнаренковском, Альшеевском, Стерлитамакском, Ишимбайском, Мелеузовском районах.

По словам Ирины Головановой, все остальные территории планируют завершить отопительный период в ближайшее время в зависимости от погодных условий.

Напомним, по нормативам, отопление отключают после установления среднесуточной температуры выше +8 градусов в течение как минимум пяти дней.

Необходимо учитывать, что весенняя погода нестабильна и возможно значительное понижение температуры наружного воздуха в апреле-мае. В случае принятия решения муниципалитетом или собственниками конкретного жилого дома об отключении тепла, возобновление теплоснабжения уже будет невозможно. Таким образом, принимая решение о завершении отопительного периода досрочно, инициатор берет на себя все риски, связанные с возможным значительным похолоданием и отсутствием возможности оперативного возобновления подачи тепла.

Нынешний отопительный сезон в республике стартовал досрочно — 17 сентября.

 

ИА «Башинформ»

Теги: отопление
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