Фото: Валерий Шахов Стало известно, почему продолжает расти уровень воды в Деме Фото: Валерий Шахов

В районе столицы Башкирии рост уровня реки Белой за последние сутки составил 5 см. В нижнем течении реки Демы наблюдается рост уровня воды. По словам первого заместителя председателя республиканского госкомитета по ЧС Кирилла Первова, это происходит потому, что реку питают грунтовые воды. Он отметил, что у протяженной реки Демы много притоков, грунтовые воды влияют на эту реку больше, чем, к примеру, на горную реку Инзер, уровень воды которой повышался из-за таяния снега и льда в горах.

Согласно графикам гидропостов, пики прошлогоднего половодья проходили значительно позже — 4 мая. По мнению Первова, в этом году пики пройдут в ближайшие дни.

Также в Госкомитете РБ по ЧС рассказали, что за последние сутки в систему «112» поступило пять тысяч звонков и четыре сообщения. Жители Уфимского района и Уфы сообщали о подтоплении дорог.