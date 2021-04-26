Фото: Валерий Шахов На контроле МЧС остаются 22 ситуации с подтоплениями в пяти районах Башкирии Фото: Валерий Шахов

В Башкирии на контроле спасателей остаются 22 ситуации с подтоплениями в пяти муниципалитетах. Об этом 26 апреля на брифинге по паводковой ситуации в прямом эфире БСТ сообщил первый заместитель начальника Главного Управления МЧС России по республике Эдуард Идрисов.

﻿«Мы наблюдаем снижение уровней воды на подтопленных территориях. На сегодняшний день 1261 придомовых и приусадебных участков подтоплены, 1 200 из которых – в садовых товариществах. Подтоплено 13 участков дорог», — рассказал Идрисов.

Ранее сообщалось, что по данным на 25 апреля подтоплены 1073 придомовых и приусадебных участка, переливы зафиксированы на 16 участках дорог. Кроме того, накануне на деревянный мост в Чишминском районе, связывающий населённые пункты Бочкаревку и Черниговку, упало дерево. Чтобы не было затруднений при движении, спасатели распилили его.