В Башкирии прогнозируются порывы сильного ветра и небольшие дожди

27 апреля ночью осадков не прогнозируется, днём пройдёт небольшой дождь, по югу до умеренного. Температура воздуха ночью -1....+4. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха днём составит +11...+16.

Башгидрометцентр сообщил о погоде на ближайшие дни. В понедельник, 26 апреля, ожидается местами небольшой дождь. Ветер юго-западный умеренный, в отдельных районах порывы до сильного. Температура воздуха составит днем +10....+15.

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