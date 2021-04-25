В Аструм Сибайском полумарафоне приняли участие более тысячи человек

В столице башкирского Зауралья участниками юбилейного Аструм Сибайского полумарафона стали более тысячи человек.

В Год здоровья и активного долголетия город Сибай уже пятый раз принимает у себя любителей бега и спортсменов-профессионалов со всей России на Аструм Сибайском полумарафоне.

Проект с каждым годом набирает все большую популярность. Его поддерживают известные спортсмены, политики, артисты, журналисты, общественные деятели.

В этом году в забегах на дистанциях 21, 10 и 2 километра приняли участие почти 1,1 тысячи человек. Среди них – премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров, руководитель Администрации Главы региона Александр Сидякин, вице-премьер — министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин, министр молодежной политики и спорта Руслан Хабибов, депутат Госдумы Зариф Байгускаров, депутат Госсобрания — Курултая РБ Денис Назаров, актеры Дмитрий Дюжев, Виктория Тарасова, Александр Носик, Алексей Огурцов, самый сильный человек России Эльбрус Нигматуллин, тележурналист Азамат Саитов, музыкант Загир Зайнетдинов и многие другие.

В субботу состоялся детский забег на дистанциях 100, 200 и 400 метров. Для всех участников этого спортивного праздника была подготовлена большая концертная программа, которая продолжалась в течение всего дня на центральной площади Сибая.