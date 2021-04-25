Фото: Олег Яровиков Глава Башкирии поблагодарил всех участников акции «Сад памяти» Фото: Олег Яровиков

Глава Башкирии Радий Хабиров поблагодарил всех участников акции «Сад памяти». Масштабная акция приурочена к 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны.

«По всему миру появится 27 миллионов саженцев в память о каждом из 27 миллионов погибших. Эта акция — пример того, что мы — вместе, вместе со всей страной, вместе со всей планетой, — написал в своем аккаунте в соцсетях Радий Хабиров. — Благодарю каждого, кто нашел время, отложил домашние дела и вышел сажать деревья. Всем мира и добра, а ветеранам — низкий поклон».

На следующей неделе «Сад памяти» состоится уже в Оренбургской области, добавил Радий Хабиров.

Как сообщал ранее «Башинформ», международная акция «Сад памяти» проводится в России и за ее пределами с 23 апреля по 23 мая.

Одновременно с «Садом памяти» в республике стартовала еще одна масштабная акция — «Зеленая Башкирия». Она проводится в регионе дважды в год. В 2019-2020 годах ее участники высадили более 310 тысяч деревьев и кустарников.

В этом году в рамках «Зеленой Башкирии» планируется высадить 10 тысяч деревьев-крупномеров и 101 тысячу деревьев и кустарников. Предположительно, общее число участников акций по всей республике должно достичь 150 тысяч человек.