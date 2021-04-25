Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 75.08

EUR 90.46

25 апреля Воскресенье

Уфа   °

Молния
Паводок на 24 апреля: уровень р. Белая у г. Уфы 587 см (-20), р. Уфы у п. Шакша 681 см (-2), р. Демы у д. Бочкаревки 652 см (+41)
До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Глава Башкирии поблагодарил всех участников акции «Сад памяти»

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Глава Башкирии поблагодарил всех участников акции «Сад памяти» Фото: Олег Яровиков

Глава Башкирии Радий Хабиров поблагодарил всех участников акции «Сад памяти». Масштабная акция приурочена к 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны.

«По всему миру появится 27 миллионов саженцев в память о каждом из 27 миллионов погибших. Эта акция — пример того, что мы — вместе, вместе со всей страной, вместе со всей планетой, — написал в своем аккаунте в соцсетях Радий Хабиров. — Благодарю каждого, кто нашел время, отложил домашние дела и вышел сажать деревья. Всем мира и добра, а ветеранам — низкий поклон».

На следующей неделе «Сад памяти» состоится уже в Оренбургской области, добавил Радий Хабиров.

Как сообщал ранее «Башинформ», международная акция «Сад памяти» проводится в России и за ее пределами с 23 апреля по 23 мая.

Одновременно с «Садом памяти» в республике стартовала еще одна масштабная акция — «Зеленая Башкирия». Она проводится в регионе дважды в год. В 2019-2020 годах ее участники высадили более 310 тысяч деревьев и кустарников.

В этом году в рамках «Зеленой Башкирии» планируется высадить 10 тысяч деревьев-крупномеров и 101 тысячу деревьев и кустарников. Предположительно, общее число участников акций по всей республике должно достичь 150 тысяч человек.

 

ИА «Башинформ»

Теги: акция, «Сад памяти», «Зеленая Башкирия», Радий Хабиров
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Башкирии при пожаре в доме погибли двое взрослых и двое детей
В Ишимбае следователи работают на месте пожара в жилом доме, в котором погибло четверо человек, в том числе двое детей.﻿ На место происшествия также приб
МЧС Башкирии предупредило об усилении ветра: возможно падение рекламных щитов и веток
МЧС Башкирии выпустило новое оповещение об ухудшении погодных условий. По данным ведомства, с 20 часов 24 апреля до 20 часов 25 апреля ожидается облачная
В ДТП в Башкирии скончался 18-летний водитель без прав
В ДТП в Башкирии скончался 18-летний водитель без прав. Авария произошла в половине четвертого ночи 24 апреля в городе Нефтекамске на улице Трактовая. Ст
На матче «Уфа» - «Сочи» будет ажиотаж. Успейте занять бесплатные места
В воскресенье, 25 апреля, футбольный клуб «Уфа» сыграет очередной матч в рамках российской премьер лиги. Соперником станет ФК «Сочи», занимающий седьмую
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть