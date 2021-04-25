Фото: Ксения Калинина Девочка могла остаться бесплодной: в Башкирии мать ребенка подала на больницу в суд Фото: Ксения Калинина

В Бирский межрайонный суд Башкирии обратилась жительница Бирска в интересах своей несовершеннолетней дочери. Мать подала иск к Бирской центральной районной больнице о взыскании материального ущерба и компенсации причиненного морального вреда в размере одного миллиона рублей из-за некачественного оказания медпомощи.

В иске указано, что в апреле прошлого года женщина со своей несовершеннолетней дочерью обратилась в приемный покой Бирской ЦРБ с жалобой на сильные боли в области живота. Им отказали в оказании медпомощи, ссылаясь на то, что в приемном покое оказывают только экстренную помощь, и порекомендовали утром обратиться в детскую поликлинику. Через три дня врач-гинеколог осмотрела девочку и направила на УЗИ, который был назначен только через десять дней. На следующий день ребенка экстренно госпитализировали и без дополнительных исследований сделали операцию. Несмотря на жалобы, через неделю ее выписали, а на следующий день направили в Республиканскую детскую клиническую больницу.

«Истец считает, что в связи с несвоевременно поставленным диагнозом возникла угроза репродуктивному потенциалу, негативные последствия операции связаны с ненадлежащим оказанием медицинской помощи, а их устранение привело к длительному лечению и неоднократным операциям», — поясняется на сайте суда.

По ходатайству истца и представителя ответчика была назначена и проведена судебно-медицинская экспертиза. Поскольку факт нарушения прав истца на доступную качественную медицинскую помощь в гарантированном объеме был установлен, суд исковые требования удовлетворил частично, взыскав с больницы в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 20 тысяч рублей, а также в пользу экспертного учреждения и внештатного эксперта судебные расходы в размере 72 773 рубля. Решение суда в законную силу пока не вступило.